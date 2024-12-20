21 декабря на стадионе Луиджи Феррарис «Дженоа» примет «Наполи» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды подходят к встрече с положительными результатами, что делает игру важной для закрепления позиций в турнире.
«Дженоа»
«Дженоа» набрала 16 очков и занимает 13-е место. Команда идет на серии из шести матчей без поражений и не пропускает в последних трех играх. Однако атакующий потенциал ограничен – всего 5 голов в последних пяти матчах. Андреа Пинамонти остается лидером нападения с 6 голами.
Последние матчи Дженоа:
- Милан 0:0 Дженоа
- Дженоа 0:0 Торино
- Удинезе 0:2 Дженоа
- Дженоа 2:2 Кальяри
- Дженоа 1:1 Комо
«Наполи»
«Наполи» набрал 35 очков и занимает вторую строчку, продолжая борьбу за чемпионский титул. Нападение стабильно приносит результат, однако оборона демонстрирует уязвимость. Команда выиграла три из последних пяти матчей, а Ромелу Лукаку с 6 голами является ключевым игроком в атаке.
Последние матчи Наполи:
- Удинезе 1:3 Наполи
- Наполи 0:1 Лацио
- Лацио 3:1 Наполи (Кубок)
- Торино 0:1 Наполи
- Наполи 1:0 Рома
Личные встречи
«Наполи» имеет внушительное преимущество в очных встречах с «Дженоа». В последних 23 матчах команда из Неаполя проиграла всего дважды. Тем не менее, последние игры показывают, что «Дженоа» способна навязать борьбу.
Последние встречи:
- Наполи 1:1 Дженоа (2024)
- Дженоа 2:2 Наполи (2023)
- Наполи 3:0 Дженоа (2022)
- Дженоа 1:2 Наполи (2021)
- Дженоа 2:1 Наполи (2021)
Статистика
«Дженоа»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Наполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Дженоа» – «Наполи»
Ожидается упорный матч с акцентом на оборону. «Дженоа» вряд ли откажется от своей стратегии на сохранение ворот, а «Наполи» постарается использовать свои атакующие козыри. Вероятно, игра пройдет в невысоком темпе с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 0:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 7.50.
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