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    • Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Наполи», Серия А, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Наполи», Серия А, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе Луиджи Феррарис «Дженоа» примет «Наполи» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды подходят к встрече с положительными результатами, что делает игру важной для закрепления позиций в турнире.

    «Дженоа»

    «Дженоа» набрала 16 очков и занимает 13-е место. Команда идет на серии из шести матчей без поражений и не пропускает в последних трех играх. Однако атакующий потенциал ограничен – всего 5 голов в последних пяти матчах. Андреа Пинамонти остается лидером нападения с 6 голами.

    Последние матчи Дженоа:

    • Милан 0:0 Дженоа
    • Дженоа 0:0 Торино
    • Удинезе 0:2 Дженоа
    • Дженоа 2:2 Кальяри
    • Дженоа 1:1 Комо

    «Наполи»

    «Наполи» набрал 35 очков и занимает вторую строчку, продолжая борьбу за чемпионский титул. Нападение стабильно приносит результат, однако оборона демонстрирует уязвимость. Команда выиграла три из последних пяти матчей, а Ромелу Лукаку с 6 голами является ключевым игроком в атаке.

    Последние матчи Наполи:

    • Удинезе 1:3 Наполи
    • Наполи 0:1 Лацио
    • Лацио 3:1 Наполи (Кубок)
    • Торино 0:1 Наполи
    • Наполи 1:0 Рома

    Личные встречи

    «Наполи» имеет внушительное преимущество в очных встречах с «Дженоа». В последних 23 матчах команда из Неаполя проиграла всего дважды. Тем не менее, последние игры показывают, что «Дженоа» способна навязать борьбу.

    Последние встречи:

    • Наполи 1:1 Дженоа (2024)
    • Дженоа 2:2 Наполи (2023)
    • Наполи 3:0 Дженоа (2022)
    • Дженоа 1:2 Наполи (2021)
    • Дженоа 2:1 Наполи (2021)

    Статистика

    «Дженоа»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Наполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Наполи»

    Ожидается упорный матч с акцентом на оборону. «Дженоа» вряд ли откажется от своей стратегии на сохранение ворот, а «Наполи» постарается использовать свои атакующие козыри. Вероятно, игра пройдет в невысоком темпе с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 0:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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