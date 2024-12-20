21 декабря на стадионе Луиджи Феррарис «Дженоа» примет «Наполи» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды подходят к встрече с положительными результатами, что делает игру важной для закрепления позиций в турнире.

«Дженоа»

«Дженоа» набрала 16 очков и занимает 13-е место. Команда идет на серии из шести матчей без поражений и не пропускает в последних трех играх. Однако атакующий потенциал ограничен – всего 5 голов в последних пяти матчах. Андреа Пинамонти остается лидером нападения с 6 голами.

Последние матчи Дженоа:

Милан 0:0 Дженоа

Дженоа 0:0 Торино

Удинезе 0:2 Дженоа

Дженоа 2:2 Кальяри

Дженоа 1:1 Комо

«Наполи» набрал 35 очков и занимает вторую строчку, продолжая борьбу за чемпионский титул. Нападение стабильно приносит результат, однако оборона демонстрирует уязвимость. Команда выиграла три из последних пяти матчей, а Ромелу Лукаку с 6 голами является ключевым игроком в атаке.

Последние матчи Наполи:

Удинезе 1:3 Наполи

Наполи 0:1 Лацио

Лацио 3:1 Наполи (Кубок)

Торино 0:1 Наполи

Наполи 1:0 Рома

Личные встречи

«Наполи» имеет внушительное преимущество в очных встречах с «Дженоа». В последних 23 матчах команда из Неаполя проиграла всего дважды. Тем не менее, последние игры показывают, что «Дженоа» способна навязать борьбу.

Последние встречи:

Наполи 1:1 Дженоа (2024)

Дженоа 2:2 Наполи (2023)

Наполи 3:0 Дженоа (2022)

Дженоа 1:2 Наполи (2021)

Дженоа 2:1 Наполи (2021)

Статистика

«Дженоа»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Наполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Дженоа» – «Наполи»

Ожидается упорный матч с акцентом на оборону. «Дженоа» вряд ли откажется от своей стратегии на сохранение ворот, а «Наполи» постарается использовать свои атакующие козыри. Вероятно, игра пройдет в невысоком темпе с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 0:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 7.50.

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