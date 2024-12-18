19 декабря на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» пройдет матч 6-го тура Лиги Конференций между «Виторией Гимараэш» и «Фиорентиной». Оба коллектива показывают яркий футбол в турнире, что обещает интригующую борьбу.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно выступает в турнире, занимая 2-е место с 13 очками. Команда не проигрывает в 11 матчах подряд, что демонстрирует их устойчивость. Нелсон Оливейра забил 5 голов, став ключевой фигурой в атаке. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила 5, что говорит о стабильной результативности.

Последние матчи «Витории Гимараэш»:

Риу Аве 2:2 Витория Гимараэш

Санкт-Галлен 1:4 Витория Гимараэш

Бенфика 1:0 Витория Гимараэш

Витория Гимараэш 4:0 Жил Висенте

Астана 1:1 Витория Гимараэш

«Фиорентина»

«Фиорентина» идет на 3-м месте с 12 очками. Команда отличается высокой результативностью: Мойзе Кин забил 11 голов, что подчеркивает их мощную атаку. За последние 5 матчей команда забила 13 голов и пропустила 5. В 7 последних матчах турнира команда обязательно поражает ворота соперников.

Последние матчи «Фиорентины»:

Болонья 1:0 Фиорентина

Фиорентина 7:0 ЛАСК

Фиорентина 1:0 Кальяри

Фиорентина 2:2 Эмполи (3:4 по пенальти)

Фиорентина 3:2 Пафос

Личные встречи

Официальных встреч между командами не было, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Статистика

«Витория Гимараэш»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Фиорентина»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Фиорентина»

Матч обещает быть напряженным и результативным. «Фиорентина» выглядит немного сильнее за счет своей атаки, но домашний фактор может помочь «Витории» набрать очки. Скорее всего, игра завершится вничью с обилием голов.

Рекомендации для ставок

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Фиорентины» или ничья (X2) – коэффициент 1.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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