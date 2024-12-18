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    • Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фиорентина», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фиорентина», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» пройдет матч 6-го тура Лиги Конференций между «Виторией Гимараэш» и «Фиорентиной». Оба коллектива показывают яркий футбол в турнире, что обещает интригующую борьбу.

    «Витория Гимараэш»

    «Витория Гимараэш» уверенно выступает в турнире, занимая 2-е место с 13 очками. Команда не проигрывает в 11 матчах подряд, что демонстрирует их устойчивость. Нелсон Оливейра забил 5 голов, став ключевой фигурой в атаке. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила 5, что говорит о стабильной результативности.

    Последние матчи «Витории Гимараэш»:

    • Риу Аве 2:2 Витория Гимараэш
    • Санкт-Галлен 1:4 Витория Гимараэш
    • Бенфика 1:0 Витория Гимараэш
    • Витория Гимараэш 4:0 Жил Висенте
    • Астана 1:1 Витория Гимараэш

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» идет на 3-м месте с 12 очками. Команда отличается высокой результативностью: Мойзе Кин забил 11 голов, что подчеркивает их мощную атаку. За последние 5 матчей команда забила 13 голов и пропустила 5. В 7 последних матчах турнира команда обязательно поражает ворота соперников.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    • Болонья 1:0 Фиорентина
    • Фиорентина 7:0 ЛАСК
    • Фиорентина 1:0 Кальяри
    • Фиорентина 2:2 Эмполи (3:4 по пенальти)
    • Фиорентина 3:2 Пафос

    Личные встречи

    Официальных встреч между командами не было, что добавляет интриги в предстоящий матч.

    Статистика

    «Витория Гимараэш»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Фиорентина»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Фиорентина»

    Матч обещает быть напряженным и результативным. «Фиорентина» выглядит немного сильнее за счет своей атаки, но домашний фактор может помочь «Витории» набрать очки. Скорее всего, игра завершится вничью с обилием голов.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Фиорентины» или ничья (X2) – коэффициент 1.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 11:54
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