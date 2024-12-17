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    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Чезена», Кубок Италии, 18 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Чезена», Кубок Италии, 18 декабря 2024 года

    18 декабря 2024 года на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Чезеной». Обе команды подходят к этому матчу с разными настроениями и уровнями игры, что делает предстоящую встречу интересной для прогноза.

    «Аталанта»

    «Аталанта» продолжает демонстрировать стабильные результаты в Серии А и в европейских турнирах. Команда уверенно забивает – в последних 5 играх «Аталанта» забила 13 голов, что в среднем составляет 2.6 гола за матч. В защите дела обстоят немного хуже: команда пропустила 5 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, команда Джан Пьеро Гасперини не проигрывает в 15 из последних 17 матчей, что свидетельствует о ее общей устойчивости.

    В Кубке Италии «Аталанта» является фаворитом, несмотря на то что в последних играх чемпионата команда показала не самые стабильные результаты. В Кубке команда обладает хорошими шансами на победу, особенно на домашнем стадионе.

    Последние матчи «Аталанты»:

    • «Аталанта» 0:1 «Кальяри» (Серия А)
    • «Аталанта» 2:3 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
    • «Аталанта» 2:1 «Милан» (Серия А)
    • «Аталанта» 0:2 «Рома» (Серия А)
    • «Аталанта» 1:6 «Янг Бойз» (Лига чемпионов)

    «Чезена»

    «Чезена» – лидер в Серии B, но для команды Кубок Италии остается важным турниром для повышения статуса и уверенности. В последних играх Кубка «Чезена» одержала три победы подряд, при этом забив в каждом из этих матчей. В целом команда не отличается высокими результатами в атаке, но на данный момент она весьма организованна в своих действиях, что помогает достигать побед в рамках турнира.

    Команда забила 7 голов в последних 5 матчах, что также говорит о неплохой атакующей игре, но в защите «Чезена» не так уверена – команда пропускает в среднем 1.2 гола за матч.

    Последние матчи «Чезены»:

    • «Чезена» 2:1 «Козенца» (Серия B)
    • «Чезена» 1:0 «Бари» (Серия B)
    • «Чезена» 3:2 «Фрозиноне» (Серия B)
    • «Чезена» 1:1 «Реджана» (Серия B)
    • «Чезена» 0:2 «Читтаделла» (Серия B)

    Личные встречи

    История встреч между «Аталантой» и «Чезеной» подчеркивает явное преимущество «Аталанты», которая не проигрывает в последних 12 матчах против «Чезены». При этом в последних 5 матчах обеих команд, «Аталанта» забивала всегда, а вот «Чезена» лишь дважды сумела отличиться на выезде против «Аталанты».

    Последние встречи:

    • «Аталанта» 3:2 «Чезена» (Серия А, 07.12.2014)
    • «Чезена» 2:2 «Аталанта» (Серия А, 29.04.2015)
    • «Аталанта» 3:1 «Чезена» (Кубок, 28.11.2012)
    • «Чезена» 0:1 «Аталанта» (Серия А, 29.01.2012)
    • «Аталанта» 4:1 «Чезена» (Серия А, 21.12.2011)

    Статистика команд

    «Аталанта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Чезена»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Чезена»

    «Аталанта» является фаворитом в этом матче, несмотря на то, что «Чезена» в последнее время демонстрирует неплохую форму в Кубке Италии. Команда из Бергамо значительно сильнее и стабильнее, особенно в атаке. «Чезена» будет бороться, но ей будет сложно удержать соперника с таким мощным нападением. Ожидаем, что «Аталанта» возьмет верх, но матч может быть не таким легким, как предполагается.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 11:14
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