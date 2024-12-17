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    • Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Брентфорд», Кубок Лиги, 18 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Брентфорд», Кубок Лиги, 18 декабря 2024 года

    18 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле состоится матч 1/4 финала Кубка Лиги, где местный «Ньюкасл» встретится с «Брентфордом». Ожидается напряженная борьба, так как обе команды находятся в хорошей форме и будут бороться за выход в полуфинал турнира.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» под руководством Эдди Хау демонстрирует стабильные результаты, особенно в Кубке Лиги. Команда выиграла в трех последних матчах этого турнира, включая победу над «Челси» (2:0). В последних пяти играх «Ньюкасл» забил 10 голов, однако пропустил также 10, что указывает на наличие проблем в обороне. Но на домашнем стадионе «Ньюкасл» чувствует себя уверенно, и в Кубке Лиги он не проигрывает в последние годы в домашних играх.

    Последние матчи «Ньюкасла»:

    • «Ньюкасл» 4:0 «Лестер» (Премьер-лига)
    • «Брентфорд» 4:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • «Ньюкасл» 3:3 «Ливерпуль» (Премьер-лига)
    • «Кристал Пэлас» 1:1 «Ньюкасл» (Премьер-лига)
    • «Ньюкасл» 0:2 «Вест Хэм» (Премьер-лига)

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» также продолжает двигаться по турниру, одержав несколько побед в Кубке Лиги, включая драматичную победу по пенальти над «Шеффилдом» (1:1, 5:4 по пенальти). Однако в выездных играх у «Брентфорда» наблюдаются проблемы – команда не выигрывает в последних 7 выездных матчах Кубка Лиги. В последних пяти играх «Брентфорд» забил 10 голов, но пропустил 8, что также подчеркивает их уязвимость в обороне.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    Личные встречи

    «Ньюкасл» в последние годы показывает хорошую форму в играх против «Брентфорда», не проигрывая в 6 из последних 8 встреч. Эти данные свидетельствуют о том, что команда Хау может рассчитывать на успешный исход в предстоящем поединке. Также стоит отметить, что в последних двух встречах «Ньюкасл» одержал две победы.

    Последние встречи:

    • «Брентфорд» 4:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига, 07.12.2024)
    • «Брентфорд» 2:4 «Ньюкасл» (Премьер-лига, 19.05.2024)
    • «Ньюкасл» 1:0 «Брентфорд» (Премьер-лига, 16.09.2023)
    • «Брентфорд» 1:2 «Ньюкасл» (Премьер-лига, 08.04.2023)
    • «Ньюкасл» 5:1 «Брентфорд» (Премьер-лига, 08.10.2022)

    Статистика команд

    «Ньюкасл»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Брентфорд»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Брентфорд»

    «Ньюкасл» имеет явное преимущество в предстоящем матче. Команда на домашнем стадионе будет стремиться контролировать игру и реализовать свои атакующие возможности. «Брентфорд» может создать моменты в атаке, но его слабая защита не сможет противостоять мощному напору «Ньюкасла». Ожидается, что «Ньюкасл» одержит победу, но вполне вероятно, что «Брентфорд» забьет хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 11:06
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