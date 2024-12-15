Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Сумгаит», Высшая лига Азербайджана, 16 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Сумгаит», Высшая лига Азербайджана, 16 декабря 2024 года

    16 декабря на стадионе им. Тофика Бахрамова состоится матч 17-го тура Высшей лиги Азербайджана между «Карабахом» и «Сумгаитом». «Карабах» продолжает борьбу за лидерство, а «Сумгаит» стремится укрепить свои позиции в середине таблицы.

    «Карабах»

    «Карабах» занимает 2-е место с 38 очками, демонстрируя стабильную игру. Команда Леандру Андраде, который забил 7 голов в этом сезоне, не проигрывает в 12 последних матчах. «Карабах» отличается высокой результативностью, забив 39 голов в 15 играх, но также имеет небольшие проблемы в обороне, пропустив 6 голов за последние пять матчей.

    Последние матчи «Карабах»:

    • Эльфсборг 1:0 Карабах (Лига Европы, 12.12.2024)
    • Сабах 1:1 Карабах (Премьер-лига, 07.12.2024)
    • Габала 0:2 Карабах (Кубок, 04.12.2024)
    • Нефтчи 0:3 Карабах (Премьер-лига, 01.12.2024)
    • Карабах 1:4 Лион (Лига Европы, 28.11.2024)

    «Сумгаит»

    «Сумгаит» находится на 6-й строчке с 19 очками. Команда стабильно забивает в последних матчах (8 голов за 5 игр), но слабая защита, пропустившая 7 мячей за этот же период, остается уязвимой. Лучший бомбардир команды, Никола Вуйнович, забил лишь 2 гола, что указывает на дефицит эффективности в атаке.

    Последние матчи «Сумгаит»:

    • Сумгаит 2:0 Нефтчи (Премьер-лига, 08.12.2024)
    • Сумгаит 3:1 ЦСКА Баку (Кубок, 04.12.2024)
    • Зиря 4:1 Сумгаит (Премьер-лига, 30.11.2024)
    • Сумгаит 2:1 Шамахы (Премьер-лига, 24.11.2024)
    • Араз-Нахчыван 1:0 Сумгаит (Премьер-лига, 10.11.2024)

    Личные встречи

    В очных встречах «Карабах» имеет преимущество. За последние несколько лет команда одержала уверенные победы, включая разгромы 6:1 и 5:0. Домашние матчи также проходят под контролем «Карабаха», который редко теряет очки против «Сумгаита».

    Последние встречи:

    • Сумгаит 0:1 Карабах (06.10.2024)
    • Сумгаит 1:0 Карабах (28.04.2024)
    • Карабах 2:0 Сумгаит (25.02.2024)
    • Сумгаит 1:6 Карабах (08.12.2023)
    • Карабах 5:0 Сумгаит (29.09.2023)

    Статистика

    «Карабах»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Сумгаит»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Карабах» – «Сумгаит»

    «Карабах» выступает явным фаворитом в этом матче благодаря своей стабильной форме и высокой результативности. «Сумгаит», несмотря на улучшение игры в атаке, вряд ли сможет выдержать давление хозяев. Ожидается, что «Карабах» одержит уверенную победу, забив 2-3 мяча.

    Прогноз: победа «Карабаха» с сухим счетом или минимальным пропущенным мячом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Карабаха» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Оба тайма больше 1.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Карабаха» за коэффициент 8.50

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2024 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 