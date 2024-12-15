16 декабря на стадионе им. Тофика Бахрамова состоится матч 17-го тура Высшей лиги Азербайджана между «Карабахом» и «Сумгаитом». «Карабах» продолжает борьбу за лидерство, а «Сумгаит» стремится укрепить свои позиции в середине таблицы.

«Карабах»

«Карабах» занимает 2-е место с 38 очками, демонстрируя стабильную игру. Команда Леандру Андраде, который забил 7 голов в этом сезоне, не проигрывает в 12 последних матчах. «Карабах» отличается высокой результативностью, забив 39 голов в 15 играх, но также имеет небольшие проблемы в обороне, пропустив 6 голов за последние пять матчей.

Последние матчи «Карабах»:

Эльфсборг 1:0 Карабах (Лига Европы, 12.12.2024)

Сабах 1:1 Карабах (Премьер-лига, 07.12.2024)

Габала 0:2 Карабах (Кубок, 04.12.2024)

Нефтчи 0:3 Карабах (Премьер-лига, 01.12.2024)

Карабах 1:4 Лион (Лига Европы, 28.11.2024)

«Сумгаит»

«Сумгаит» находится на 6-й строчке с 19 очками. Команда стабильно забивает в последних матчах (8 голов за 5 игр), но слабая защита, пропустившая 7 мячей за этот же период, остается уязвимой. Лучший бомбардир команды, Никола Вуйнович, забил лишь 2 гола, что указывает на дефицит эффективности в атаке.

Последние матчи «Сумгаит»:

Сумгаит 2:0 Нефтчи (Премьер-лига, 08.12.2024)

Сумгаит 3:1 ЦСКА Баку (Кубок, 04.12.2024)

Зиря 4:1 Сумгаит (Премьер-лига, 30.11.2024)

Сумгаит 2:1 Шамахы (Премьер-лига, 24.11.2024)

Араз-Нахчыван 1:0 Сумгаит (Премьер-лига, 10.11.2024)

Личные встречи

В очных встречах «Карабах» имеет преимущество. За последние несколько лет команда одержала уверенные победы, включая разгромы 6:1 и 5:0. Домашние матчи также проходят под контролем «Карабаха», который редко теряет очки против «Сумгаита».

Последние встречи:

Сумгаит 0:1 Карабах (06.10.2024)

Сумгаит 1:0 Карабах (28.04.2024)

Карабах 2:0 Сумгаит (25.02.2024)

Сумгаит 1:6 Карабах (08.12.2023)

Карабах 5:0 Сумгаит (29.09.2023)

Статистика

«Карабах»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Сумгаит»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Карабах» – «Сумгаит»

«Карабах» выступает явным фаворитом в этом матче благодаря своей стабильной форме и высокой результативности. «Сумгаит», несмотря на улучшение игры в атаке, вряд ли сможет выдержать давление хозяев. Ожидается, что «Карабах» одержит уверенную победу, забив 2-3 мяча.

Прогноз: победа «Карабаха» с сухим счетом или минимальным пропущенным мячом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Карабаха» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Оба тайма больше 1.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Карабаха» за коэффициент 8.50

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