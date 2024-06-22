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    Бердыев подписал контракт с зарубежным клубом

    Российский тренер Курбан Бердыев возглавил азербайджанский «Туран». О подписании контракта сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов.

    «Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон.

    Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения. «Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе «2+1».

    Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги конференций. Особое внимание тренер будет уделать и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды», – сказал Бердыев.

    • «Туран» в минувшем сезоне стал 6-м в чемпионате Азербайджана.
    • Бердыев в феврале покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», а затем стал советником президента клуба.
    • Тренер дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1719072575
    Если у азербайджанских собственников клуба хватит интеллекта, они получат сильный клуб под управлением гения.
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    kirdykprishel
    1719072730
    Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей.------ Вот нахрена ему это на старости лет.Там же и состаа команды не тот...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1719072902
    нашёл таки себе клуб Бердыев для "гениального автобусного" футбола))
    Ответить
    ...короче
    1719072951
    ...цели наши великие, возможности наши ничтожные!)...
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