Бердыев подписал контракт с зарубежным клубом

Российский тренер Курбан Бердыев возглавил азербайджанский «Туран». О подписании контракта сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов.

«Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения. «Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе «2+1».

Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги конференций. Особое внимание тренер будет уделать и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды», – сказал Бердыев.