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    • В махачкалинском «Динамо» отреагировали на новость о договоренности Бердыева с клубом из Азербайджана

    В махачкалинском «Динамо» отреагировали на новость о договоренности Бердыева с клубом из Азербайджана

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном уходе Курбана Бердыева из клуба.

    • Команда из Дагестана впервые в своей истории вышла в РПЛ.
    • До февраля ее возглавлял Бердыев.
    • Затем он ушел в отставку по собственному желанию, но вскоре вернулся и стал советником президента клуба Гаджи Гаджиева.
    • Накануне стало известно о договоренности Бердыева с азербайджанским «Тураном».

    «У меня нет информации об уходе Курбана Бердыева из нашего клуба. У Курбана Бекиевича действует свободный (без фиксированного срока действия) контракт, поэтому он в любой момент может как остаться в клубе, так и покинуть его.

    Бердыев в любой момент вправе разорвать контракт, это не будет связано с какими-либо финансовыми и прочими обязательствами», – сказал Газизов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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