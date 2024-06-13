В махачкалинском «Динамо» отреагировали на новость о договоренности Бердыева с клубом из Азербайджана

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном уходе Курбана Бердыева из клуба.

Команда из Дагестана впервые в своей истории вышла в РПЛ.

До февраля ее возглавлял Бердыев.

Затем он ушел в отставку по собственному желанию, но вскоре вернулся и стал советником президента клуба Гаджи Гаджиева.

Накануне стало известно о договоренности Бердыева с азербайджанским «Тураном».

«У меня нет информации об уходе Курбана Бердыева из нашего клуба. У Курбана Бекиевича действует свободный (без фиксированного срока действия) контракт, поэтому он в любой момент может как остаться в клубе, так и покинуть его.

Бердыев в любой момент вправе разорвать контракт, это не будет связано с какими-либо финансовыми и прочими обязательствами», – сказал Газизов.