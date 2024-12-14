15 декабря на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» в Комо состоится матч 16-го тура Серии А, в котором местная команда примет римскую «Рому». В этом противостоянии команды с разными целями и формой будут бороться за важные очки.

«Комо»

«Комо» находится в нижней части турнирной таблицы Серии А, набрав 12 очков и занимая 17-е место. Команда уже 9 матчей подряд не может одержать победу, что является серьезным индикатором их нынешней формы. В последних играх «Комо» забивает в среднем 0.80 гола за матч, что говорит о проблемах в атаке. Однако они также пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что еще более тревожно, особенно в матчах против более сильных соперников. Лучший бомбардир команды, Патрик Кутроне, забил 5 голов в 16 матчах, и ему предстоит сыграть ключевую роль в атаке.

Последние матчи «Комо»:

Венеция 2:2 Комо

Комо 1:1 Монца

Комо 0:2 Фиорентина

Дженоа 1:1 Комо

Эмполи 1:0 Комо

«Рома»

«Рома» в последнее время демонстрирует более стабильные результаты, набрав 16 очков и находясь на 12-й позиции в турнирной таблице. Однако команда испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 11 последних матчах в гостях. «Рома» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но также пропускает 1.20 гола за игру, что делает их уязвимыми в защите. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, забил 6 голов в 19 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал «Ромы» позволяет рассчитывать на победу в предстоящем матче.

Последние матчи «Ромы»:

Рома 3:0 Брага (Лига Европы)

Рома 4:1 Лечче

Рома 0:2 Аталанта

Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)

Рома 1:0 Наполи

Личные встречи

История личных встреч между «Комо» и «Ромой» достаточно ограничена, поскольку команды редко пересекаются на уровне Серии А. Последние матчи говорят о незначительном преимуществе «Ромы», но их победы были достаточно трудными. В последние два матча «Рома» одержала победу, однако важно отметить, что предыдущие встречи, состоявшиеся в начале 2000-х, не могут быть показателем текущей формы команд.

Последние встречи:

25.01.2003: Комо 2:0 Рома

06.11.2002: Рома 2:1 Комо

Статистика

«Комо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Рома»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Комо» – «Рома»

Хотя «Комо» играет дома и будет бороться за важные очки в борьбе за выживание, команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в защите. «Рома», несмотря на трудности в выездных матчах, обладает значительно лучшим составом и более стабильными результатами. Атакующий потенциал римлян, несмотря на пропуски, делает их фаворитами встречи.

Ожидается, что «Рома» возьмет верх в этом матче, но из-за их проблем в обороне вполне возможно, что «Комо» сумеет забить хотя бы один мяч. Рекомендуемая ставка – на победу «Ромы» с небольшой погрешностью по голам.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ромы» – коэффициент 1.85

Оба забьют – Да – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ромы» за коэффициент 9.00

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!