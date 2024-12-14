Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Рома», Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Рома», Серия А, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» в Комо состоится матч 16-го тура Серии А, в котором местная команда примет римскую «Рому». В этом противостоянии команды с разными целями и формой будут бороться за важные очки.

    «Комо»

    «Комо» находится в нижней части турнирной таблицы Серии А, набрав 12 очков и занимая 17-е место. Команда уже 9 матчей подряд не может одержать победу, что является серьезным индикатором их нынешней формы. В последних играх «Комо» забивает в среднем 0.80 гола за матч, что говорит о проблемах в атаке. Однако они также пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что еще более тревожно, особенно в матчах против более сильных соперников. Лучший бомбардир команды, Патрик Кутроне, забил 5 голов в 16 матчах, и ему предстоит сыграть ключевую роль в атаке.

    Последние матчи «Комо»:

    • Венеция 2:2 Комо
    • Комо 1:1 Монца
    • Комо 0:2 Фиорентина
    • Дженоа 1:1 Комо
    • Эмполи 1:0 Комо

    «Рома»

    «Рома» в последнее время демонстрирует более стабильные результаты, набрав 16 очков и находясь на 12-й позиции в турнирной таблице. Однако команда испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 11 последних матчах в гостях. «Рома» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но также пропускает 1.20 гола за игру, что делает их уязвимыми в защите. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, забил 6 голов в 19 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал «Ромы» позволяет рассчитывать на победу в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ромы»:

    • Рома 3:0 Брага (Лига Европы)
    • Рома 4:1 Лечче
    • Рома 0:2 Аталанта
    • Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)
    • Рома 1:0 Наполи

    Личные встречи

    История личных встреч между «Комо» и «Ромой» достаточно ограничена, поскольку команды редко пересекаются на уровне Серии А. Последние матчи говорят о незначительном преимуществе «Ромы», но их победы были достаточно трудными. В последние два матча «Рома» одержала победу, однако важно отметить, что предыдущие встречи, состоявшиеся в начале 2000-х, не могут быть показателем текущей формы команд.

    Последние встречи:

    • 25.01.2003: Комо 2:0 Рома
    • 06.11.2002: Рома 2:1 Комо

    Статистика

    «Комо»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Комо» – «Рома»

    Хотя «Комо» играет дома и будет бороться за важные очки в борьбе за выживание, команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в защите. «Рома», несмотря на трудности в выездных матчах, обладает значительно лучшим составом и более стабильными результатами. Атакующий потенциал римлян, несмотря на пропуски, делает их фаворитами встречи.

    Ожидается, что «Рома» возьмет верх в этом матче, но из-за их проблем в обороне вполне возможно, что «Комо» сумеет забить хотя бы один мяч. Рекомендуемая ставка – на победу «Ромы» с небольшой погрешностью по голам.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ромы» – коэффициент 1.85
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ромы» за коэффициент 9.00

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 