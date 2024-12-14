15 декабря на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» в Комо состоится матч 16-го тура Серии А, в котором местная команда примет римскую «Рому». В этом противостоянии команды с разными целями и формой будут бороться за важные очки.
«Комо»
«Комо» находится в нижней части турнирной таблицы Серии А, набрав 12 очков и занимая 17-е место. Команда уже 9 матчей подряд не может одержать победу, что является серьезным индикатором их нынешней формы. В последних играх «Комо» забивает в среднем 0.80 гола за матч, что говорит о проблемах в атаке. Однако они также пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что еще более тревожно, особенно в матчах против более сильных соперников. Лучший бомбардир команды, Патрик Кутроне, забил 5 голов в 16 матчах, и ему предстоит сыграть ключевую роль в атаке.
Последние матчи «Комо»:
- Венеция 2:2 Комо
- Комо 1:1 Монца
- Комо 0:2 Фиорентина
- Дженоа 1:1 Комо
- Эмполи 1:0 Комо
«Рома»
«Рома» в последнее время демонстрирует более стабильные результаты, набрав 16 очков и находясь на 12-й позиции в турнирной таблице. Однако команда испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 11 последних матчах в гостях. «Рома» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но также пропускает 1.20 гола за игру, что делает их уязвимыми в защите. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, забил 6 голов в 19 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал «Ромы» позволяет рассчитывать на победу в предстоящем матче.
Последние матчи «Ромы»:
- Рома 3:0 Брага (Лига Европы)
- Рома 4:1 Лечче
- Рома 0:2 Аталанта
- Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)
- Рома 1:0 Наполи
Личные встречи
История личных встреч между «Комо» и «Ромой» достаточно ограничена, поскольку команды редко пересекаются на уровне Серии А. Последние матчи говорят о незначительном преимуществе «Ромы», но их победы были достаточно трудными. В последние два матча «Рома» одержала победу, однако важно отметить, что предыдущие встречи, состоявшиеся в начале 2000-х, не могут быть показателем текущей формы команд.
Последние встречи:
- 25.01.2003: Комо 2:0 Рома
- 06.11.2002: Рома 2:1 Комо
Статистика
«Комо»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Рома»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Комо» – «Рома»
Хотя «Комо» играет дома и будет бороться за важные очки в борьбе за выживание, команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в защите. «Рома», несмотря на трудности в выездных матчах, обладает значительно лучшим составом и более стабильными результатами. Атакующий потенциал римлян, несмотря на пропуски, делает их фаворитами встречи.
Ожидается, что «Рома» возьмет верх в этом матче, но из-за их проблем в обороне вполне возможно, что «Комо» сумеет забить хотя бы один мяч. Рекомендуемая ставка – на победу «Ромы» с небольшой погрешностью по голам.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ромы» – коэффициент 1.85
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ромы» за коэффициент 9.00
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