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    • Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Монца», Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Монца», Серия А, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет «Монцу» в рамках 16-го тура Серии А. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но «Лечче» в последние месяцы показывает более стабильные результаты. Для «Монцы» это будет очередной шанс для борьбы за выживание, в то время как хозяева постараются укрепить свою позицию.

    «Лечче»

    «Лечче» сейчас занимает 16-е место в Серии А, набрав 13 очков после 15 туров. Команда набрала форму, не проигрывая в 4 из 5 последних матчей, но при этом имеет проблемы с результативностью. В последних пяти встречах они забили лишь 4 гола, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. Однако, несмотря на это, «Лечче» стабильно забивает и не проигрывает в домашних матчах. В последних 5 играх на своeм поле «Лечче» не потерпел ни одного поражения, что даeт им определeнное преимущество в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Лечче»:

    • Рома 4:1 Лечче
    • Лечче 1:1 Ювентус
    • Венеция 0:1 Лечче
    • Лечче 1:1 Эмполи
    • Болонья 1:0 Лечче

    «Монца»

    «Монца» в этом сезоне не может найти свою игру, и в настоящее время занимает 19-е место в таблице с 10 очками. В последних 7 матчах они не одержали ни одной победы, что подчеркивает их нестабильность. Команда продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних пяти играх «Монца» забила всего 3 гола, что составляет 0.60 гола за матч. Пропуская в среднем 1.80 гола за игру, они выглядят уязвимыми в защите, особенно в выездных играх.

    Последние матчи «Монцы»:

    • Монца 1:2 Удинезе
    • Болонья 4:0 Монца
    • Комо 1:1 Монца
    • Торино 1:1 Монца
    • Монца 0:1 Лацио

    Личные встречи

    История последних встреч между «Лечче» и «Монцей» показывает относительно равные результаты, но с небольшим преимуществом хозяев. Обе команды чаще всего играли вничью, но «Лечче» не проигрывает в последних шести матчах против «Монцы», включая последние две игры в 2023 году. Однако в предыдущих встречах «Лечче» был сильнее на своем поле.

    Последние встречи:

    • 27.04.2024: Лечче 1:1 Монца
    • 17.09.2023: Монца 1:1 Лечче
    • 28.05.2023: Монца 0:1 Лечче
    • 11.09.2022: Лечче 1:1 Монца
    • 27.02.2022: Монца 0:1 Лечче

    Статистика

    «Лечче»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Монца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Лечче» – «Монца»

    «Лечче» демонстрирует более стабильную игру в последних турах и имеет явное преимущество в домашней встрече против «Монцы», которая не может найти свою форму. «Монца» имеет слабую защиту, и их атака не всегда эффективна. В то время как «Лечче» хотя бы стабильно забивает на своeм поле, «Монце» будет очень сложно справиться с защитой хозяев и их атакующими действиями. Вероятно, «Лечче» одержит победу, но, учитывая небольшие проблемы с обороной, можно ожидать, что гости также смогут забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лечче» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.50
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лечче» за коэффициент 8.50

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    Источник: «Бомбардир»

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