15 декабря на стадионе «Реале Арена» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» примет «Лас-Пальмас». «Реал Сосьедад» продолжает борьбу за топ-места в Ла Лиге, в то время как «Лас-Пальмас» испытывает проблемы с результатами и находится в нижней части таблицы.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» находится в отличной форме, занимая 6-е место с 24 очками после 16 туров. Команда показывает стабильную игру как в атаке, так и в защите, забив 11 голов в последних 5 матчах, при этом не пропустив ни одного мяча. В последних встречах они продемонстрировали уверенные победы, такие как разгром «Леганеса» (3:0) и победу над «Динамо Киев» (3:0) в Лиге Европы. Лучший бомбардир команды Микель Ойарсабаль с 6 голами продолжает быть ключевым игроком в атаке.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Реал Сосьедад 3:0 Динамо Киев (Лига Европы)

Леганес 0:3 Реал Сосьедад

Конкенсе 0:1 Реал Сосьедад (Кубок)

Реал Сосьедад 2:0 Бетис

Реал Сосьедад 2:0 Аякс (Лига Европы)

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 14-е место с 18 очками, но их форма оставляет желать лучшего. Команда забивает в последних четырех матчах, но также пропускает в каждом из них, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В последних играх «Лас-Пальмас» победил «Вальядолид» (2:1) и потерпел поражение от «Барселоны» (1:2). Сандро Рамирес, лучший бомбардир клуба с 6 голами, продолжает оставаться важной фигурой в атаке, но защиты в последних матчах явно не хватает.

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид

Эуропа 1:2 Лас-Пальмас (Кубок)

Лас-Пальмас 1:2 Барселона

Лас-Пальмас 2:3 Мальорка

Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас

Личные встречи

В последних личных встречах «Реал Сосьедад» уверенно переигрывал «Лас-Пальмас». Команда не проигрывает в шести последних матчах против этого соперника и выигрывает в большинстве из них. Статистика подтверждает, что в играх между этими командами «Реал Сосьедад» стабильно доминирует и чаще всего оставляет за собой победу.

Последние встречи:

04.05.2024: Реал Сосьедад 2:0 Лас-Пальмас

25.08.2023: Лас-Пальмас 0:0 Реал Сосьедад

14.04.2018: Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад

Статистика

«Реал Сосьедад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 0

«Лас-Пальмас»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» выглядит явным фаворитом в этом матче, особенно с учетом своей великолепной формы и сильной защиты. Команда не пропустила ни одного мяча в последних пяти играх и забивает в среднем более двух голов за матч. «Лас-Пальмас», несмотря на неплохую атакующую игру, продолжает испытывать трудности в обороне и будет сложно справиться с агрессивной атакой хозяев.

Прогнозируем, что «Реал Сосьедад» одержит уверенную победу, возможно, с разницей в два или три гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Реал Сосьедад» с разницей в 2 гола – коэффициент 3.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:0 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 7.50.

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