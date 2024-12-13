14 декабря 2024 года на стадионе Сарденья в Кальяри состоится матч 16-го тура Серии А, в котором местная команда «Кальяри» примет лидера чемпионата «Аталанту». Обе команды демонстрируют разные результаты в сезоне, и эта встреча, без сомнения, будет интересной с точки зрения противостояния атакующих и оборонительных стратегий.

«Кальяри»

«Кальяри» не может похвастаться стабильными результатами в текущем сезоне. Команда набрала 14 очков после 15 матчей и расположена на 15-й позиции в турнирной таблице. В последних пяти играх «Кальяри» забил 7 голов, но также пропустил 8. Команда довольно активно действует в атаке, но у неe наблюдаются проблемы с обороной, что не позволяет рассчитывать на высокие результаты в матчах против сильных соперников.

Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 6 голов в 17 играх. Несмотря на эту хорошую индивидуальную форму, коллектив в целом испытывает трудности в матчах с более высококлассными командами, что подчеркивает последняя игра с «Фиорентиной», где «Кальяри» потерпел поражение.

Последние матчи «Кальяри»:

Фиорентина 1:0 Кальяри

Кальяри 1:0 Верона

Дженоа 2:2 Кальяри

Кальяри 3:3 Милан

Лацио 2:1 Кальяри

«Аталанта»

«Аталанта», напротив, продемонстрировала невероятную форму в текущем сезоне, набрав 34 очка после 15 матчей и возглавляя турнирную таблицу Серии А. Команда выиграла 11 из 15 матчей и обладает лучшей разницей мячей в лиге (+21). В атаке «Аталанта» действует с потрясающей эффективностью, забив 38 голов в 15 матчах, что является наибольшим показателем в турнире.

В последних 5 играх команда забила 15 голов, что подтверждает еe мощную атакующую линию. Впрочем, в защите также наблюдаются некоторые проблемы, так как команда пропустила 6 голов в последних 5 играх, что показывает уязвимость в обороне, особенно в выездных матчах.

Лучший бомбардир «Аталанты» – Матео Ретеги, который забил 14 голов в 22 играх, и он продолжает набирать форму, несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Реала» (2:3).

Последние матчи «Аталанты»:

Аталанта 2:1 Милан

Аталанта 2:3 Реал Мадрид (Лига чемпионов)

Аталанта 2:1 Милан

Рома 0:2 Аталанта

Янг Бойз 1:6 Аталанта (Лига чемпионов)

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Аталанта» имеет преимущество в большинстве последних матчей против «Кальяри», несмотря на пару неожиданных поражений. В 5 из 7 последних выездных матчей против «Кальяри» «Аталанта» не проигрывала. При этом, в последних 8 встречах с «Кальяри» «Аталанта» неизменно забивала.

Последние встречи:

Кальяри 2:1 Аталанта (07.04.2024)

Аталанта 2:0 Кальяри (24.09.2023)

Аталанта 1:2 Кальяри (06.02.2022)

Кальяри 1:2 Аталанта (06.11.2021)

Кальяри 0:1 Аталанта (14.02.2021)

Статистика команд

«Кальяри»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Аталанта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Кальяри» – «Аталанта»

«Аталанта» продолжает свой впечатляющий старт в сезоне и демонстрирует отличные результаты в атаке, что делает их явным фаворитом встречи с «Кальяри». В то же время, команда из Сардинии может создать проблемы для гостей, забив хотя бы один мяч, так как в последних играх они показывают уверенную игру в атаке.

Однако «Аталанта» обладает качеством и атакующей мощью, чтобы контролировать ход матча, несмотря на некоторые проблемы в защите. Ожидается, что «Аталанта» будет доминировать, но «Кальяри» способен забить в ответ.

Прогноз: Победа «Аталанты» с прогнозируемым счeтом 3:1 или 2:1 в их пользу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.60

– коэффициент 1.60 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Точный счeт 3:1 в пользу «Аталанты» – коэффициент 9.00

– коэффициент 9.00 Точный счeт 2:1 в пользу «Аталанты» – коэффициент 7.50

Прогноз на точный счeт

Рекомендация: Победа «Аталанты» с точным счeтом 3:1 на коэффициент 9.00 или 2:1 на коэффициент 7.50.

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