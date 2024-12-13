14 декабря 2024 года на стадионе Сон Моиш в Палма-де-Майорке пройдет матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице, но имеют разные турнирные задачи. «Мальорка» находится в верхней половине таблицы, а «Жирона» в последнее время испытывает трудности.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка после 17 матчей. Команда продемонстрировала хорошую атакующую игру в предыдущих сезонах, но в этом сезоне у них заметно возросло количество пропущенных голов. В последних 5 играх «Мальорка» забила 6 голов, но пропустила 11, что указывает на проблемы в обороне. В атаке их главный бомбардир – Дани Родригес, который забил 3 гола в 17 матчах. Несмотря на эти проблемы, «Мальорка» является сильной командой дома, и в 6 последних встречах на своeм поле не проигрывала «Жироне».

Последние матчи «Мальорки»:

Сельта 2:0 Мальорка

Мальорка 1:5 Барселона

Мальорка 2:1 Валенсия

Лас-Пальмас 2:3 Мальорка

Мальорка 0:1 Атлетико

«Жирона»

«Жирона» находится на 9-й позиции с 22 очками после 16 матчей. Команда в последние недели потеряла форму и не может одержать победу в последних трех матчах, все из которых завершились ничьей. В атаке у них есть Кристиан Стуани, который является лучшим бомбардиром с 4 голами в 18 матчах. Однако команда в целом не показывает стабильной игры в нападении, забив всего 2 гола в последних 5 играх. В обороне «Жирона» также имеет проблемы, пропустив 7 голов в тех же 5 матчах. В их последнем матче против «Реала Мадрид» они проиграли со счeтом 0:3, что также свидетельствует о сложности игры с топ-командами.

Последние матчи «Жироны»:

Жирона 0:3 Реал Мадрид

Жирона 0:0 УД Логроньес (Кубок, победа по пенальти 4:3)

Вильярреал 2:2 Жирона

Штурм 1:0 Жирона (Лига Чемпионов)

Жирона 1:2 Барселона

Личные встречи

В очных встречах между «Мальоркой» и «Жироной» на домашнем стадионе «Мальорка» доминирует в последние годы. Из 7 последних матчей на своем поле «Мальорка» не проигрывает «Жироне», выиграв 5 встреч и сыграв 2 ничьи. Эти результаты дают команде уверенность перед предстоящим матчем. В последних двух играх «Мальорка» против «Жироны» на своeм поле была победителем, что подчеркивает еe преимущество в играх против «Жироны» на «Сон Моиш».

Последние личные встречи:

Мальорка 1:0 Жирона (03.03.2024)

Мальорка 3:2 Жирона (24.01.2024)

Жирона 5:3 Мальорка (23.09.2023)

Жирона 2:1 Мальорка (04.05.2023)

Мальорка 1:1 Жирона (03.09.2022)

Статистика команд

«Мальорка»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Жирона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Мальорка» – «Жирона»

«Мальорка» подходит к этому матчу в более сильной форме, особенно на своeм поле, где она не проигрывает «Жироне» в последних 6 матчах. При этом «Жирона» в последнее время не может найти стабильность и терпит неудачи, как в атаке, так и в обороне. Несмотря на слабую форму в последних играх, «Мальорка» будет стараться использовать домашнее преимущество, чтобы вернуться к победам после серии неудач.

Прогноз: Победа «Мальорки» с учетом их хорошей статистики на домашнем стадионе, а также слабой формы «Жироны» в атаке и обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Мальорки» – коэффициент 2.50

– коэффициент 2.50 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Мальорка выиграет с точным счeтом 1:0 – коэффициент 7.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Мальорки» с точным счeтом 1:0 на коэффициент 7.50 или 2:0 на коэффициент 8.00.

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