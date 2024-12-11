12 декабря на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч пятого тура Лиги Конференций, в котором «Истанбул» встретится с «Хайденхаймом». Обе команды находятся в сложной ситуации, однако турецкий клуб имеет преимущество домашнего поля.

«Истанбул»

Турецкий клуб занимает 33-е место с 2 очками, не побеждая в текущем турнире. Однако команда стабильно забивает в последних пяти матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала. Кшиштоф Пионтек, лидер атаки, остается ключевым игроком, оформив 16 голов в сезоне.

Последние матчи «Истанбула»:

Истанбул 3:0 Хатайспор

Истанбул 4:1 Гезтепе

Истанбул 1:1 Петрокуб

Газиантеп 3:0 Истанбул

Истанбул 0:0 Бешикташ

«Хайденхайм»

Немецкая команда идет на 9-й позиции с 9 очками. Несмотря на победу в трех стартовых матчах, «Хайденхайм» потерпел пять поражений подряд, включая разгромы в Бундеслиге и Лиге Конференций. В обороне команда выглядит уязвимой, пропуская в среднем 3.60 гола за матч.

Последние матчи «Хайденхайма»:

Бавария 4:2 Хайденхайм

Хайденхайм 0:4 Айнтрахт

Хайденхайм 0:2 Челси

Байер 5:2 Хайденхайм

Хайденхайм 1:3 Вольфсбург

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интриги и неопределенности.

Статистика

«Истанбул»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Хайденхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 18

Прогноз на матч «Истанбул» – «Хайденхайм»

«Истанбул» выглядит более организованной командой, особенно в домашних матчах. Слабая оборона «Хайденхайма» позволяет ожидать несколько голов от хозяев. Тем не менее, гости способны ответить благодаря своей атакующей активности, хотя победу, скорее всего, одержит турецкий клуб.

Рекомендации для ставок

Победа «Истанбул» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Истанбула» – коэффициент 12.00

Прогноз основан на текущей форме команд и их статистике. «Истанбул» имеет все шансы использовать домашнее преимущество.

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