10 декабря на Бай-Арене в Леверкузене «Байер» примет миланский «Интер» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Оба клуба уже обеспечили выход в плей-офф, но борьба за первое место в группе остается открытой.

«Байер»

«Байер» находится в отличной форме, выиграв 5 последних матчей. Команда уверенно проводит текущий сезон, забив 15 голов в последних 5 встречах и пропустив всего 4. Лидер атак команды Флориан Виртц, с 10 голами в сезоне, демонстрирует великолепную игру.

Последние матчи «Байера»:

Бундеслига: Байер 2:1 Санкт-Паули

Кубок: Бавария 0:1 Байер

Бундеслига: Унион Берлин 1:2 Байер

Лига чемпионов: Байер 5:0 Ред Булл

Бундеслига: Байер 5:2 Хайденхайм

«Интер»

Миланцы подходят к матчу с превосходной серией из 4 побед подряд в Лиге чемпионов. «Интер» стабильно забивает и показывает надежную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за последние 5 встреч. Главная звезда команды – Маркус Тюрам, уже отличившийся 11 раз в этом сезоне.

Последние матчи «Интера»:

Серия А: Интер 3:1 Парма

Лига чемпионов: Интер 1:0 РБ Лейпциг

Серия А: Верона 0:5 Интер

Серия А: Интер 1:1 Наполи

Лига чемпионов: Интер 1:0 Арсенал

Личные встречи

«Интер» имеет преимущество в очных встречах, выиграв последние 3 матча.

Лига Европы 2020: Интер 2:1 Байер

Лига чемпионов 2003: Байер 0:2 Интер

Лига чемпионов 2002: Интер 3:2 Байер

Статистика

«Байер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Интер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Байер» – «Интер»

Обе команды находятся в превосходной форме. «Байер» традиционно опасен на своем поле, но «Интер» обладает надежной обороной и качественным атакующим потенциалом. Ожидается равная борьба, где обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.30

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50

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