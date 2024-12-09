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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Интер», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Интер», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на Бай-Арене в Леверкузене «Байер» примет миланский «Интер» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Оба клуба уже обеспечили выход в плей-офф, но борьба за первое место в группе остается открытой.

    «Байер»

    «Байер» находится в отличной форме, выиграв 5 последних матчей. Команда уверенно проводит текущий сезон, забив 15 голов в последних 5 встречах и пропустив всего 4. Лидер атак команды Флориан Виртц, с 10 голами в сезоне, демонстрирует великолепную игру.

    Последние матчи «Байера»:

    • Бундеслига: Байер 2:1 Санкт-Паули
    • Кубок: Бавария 0:1 Байер
    • Бундеслига: Унион Берлин 1:2 Байер
    • Лига чемпионов: Байер 5:0 Ред Булл
    • Бундеслига: Байер 5:2 Хайденхайм

    «Интер»

    Миланцы подходят к матчу с превосходной серией из 4 побед подряд в Лиге чемпионов. «Интер» стабильно забивает и показывает надежную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за последние 5 встреч. Главная звезда команды – Маркус Тюрам, уже отличившийся 11 раз в этом сезоне.

    Последние матчи «Интера»:

    • Серия А: Интер 3:1 Парма
    • Лига чемпионов: Интер 1:0 РБ Лейпциг
    • Серия А: Верона 0:5 Интер
    • Серия А: Интер 1:1 Наполи
    • Лига чемпионов: Интер 1:0 Арсенал

    Личные встречи

    «Интер» имеет преимущество в очных встречах, выиграв последние 3 матча.

    • Лига Европы 2020: Интер 2:1 Байер
    • Лига чемпионов 2003: Байер 0:2 Интер
    • Лига чемпионов 2002: Интер 3:2 Байер

    Статистика

    «Байер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Интер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Байер» – «Интер»

    Обе команды находятся в превосходной форме. «Байер» традиционно опасен на своем поле, но «Интер» обладает надежной обороной и качественным атакующим потенциалом. Ожидается равная борьба, где обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:34
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