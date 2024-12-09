10 декабря на Бай-Арене в Леверкузене «Байер» примет миланский «Интер» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Оба клуба уже обеспечили выход в плей-офф, но борьба за первое место в группе остается открытой.
«Байер»
«Байер» находится в отличной форме, выиграв 5 последних матчей. Команда уверенно проводит текущий сезон, забив 15 голов в последних 5 встречах и пропустив всего 4. Лидер атак команды Флориан Виртц, с 10 голами в сезоне, демонстрирует великолепную игру.
Последние матчи «Байера»:
- Бундеслига: Байер 2:1 Санкт-Паули
- Кубок: Бавария 0:1 Байер
- Бундеслига: Унион Берлин 1:2 Байер
- Лига чемпионов: Байер 5:0 Ред Булл
- Бундеслига: Байер 5:2 Хайденхайм
«Интер»
Миланцы подходят к матчу с превосходной серией из 4 побед подряд в Лиге чемпионов. «Интер» стабильно забивает и показывает надежную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за последние 5 встреч. Главная звезда команды – Маркус Тюрам, уже отличившийся 11 раз в этом сезоне.
Последние матчи «Интера»:
- Серия А: Интер 3:1 Парма
- Лига чемпионов: Интер 1:0 РБ Лейпциг
- Серия А: Верона 0:5 Интер
- Серия А: Интер 1:1 Наполи
- Лига чемпионов: Интер 1:0 Арсенал
Личные встречи
«Интер» имеет преимущество в очных встречах, выиграв последние 3 матча.
- Лига Европы 2020: Интер 2:1 Байер
- Лига чемпионов 2003: Байер 0:2 Интер
- Лига чемпионов 2002: Интер 3:2 Байер
Статистика
«Байер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Интер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
Прогноз на матч «Байер» – «Интер»
Обе команды находятся в превосходной форме. «Байер» традиционно опасен на своем поле, но «Интер» обладает надежной обороной и качественным атакующим потенциалом. Ожидается равная борьба, где обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.30
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50
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