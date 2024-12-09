10 декабря на стадионе Максимир в Загребе состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет «Селтик». Этот матч станет решающим для обеих команд в борьбе за место в плей-офф турнира.

«Динамо» Загреб

«Динамо» переживает сложный период, не выигрывая в 5 последних матчах. После 5 туров команда занимает 23-е место в общем зачете Лиги чемпионов, набрав 7 очков. Несмотря на неудачные результаты, лучшим бомбардиром команды остается Сандро Куленович с 12 голами в сезоне. Проблемы команды связаны с низкой результативностью – в последних 5 играх «Динамо» забило всего 3 гола.

Последние матчи «Динамо»:

Лига 1: Динамо 1:1 Славен

Лига 1: Хайдук Сплит 1:0 Динамо

Лига чемпионов: Динамо 0:3 Боруссия Д

Лига 1: Динамо 0:0 Риека

Лига 1: Горица 2:2 Динамо

«Селтик»

«Селтик» демонстрирует сильную форму, не проигрывая в 3 последних матчах Лиги чемпионов. Команда занимает 20-е место с 8 очками, что дает ей шанс на выход в плей-офф. Лидером атак является Николас-Геррит Кюн с 11 голами в текущем сезоне. Шотландская команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем 2.80 гола за игру в последних встречах.

Последние матчи «Селтика»:

Премьершип: Селтик 3:0 Хиберниан

Премьершип: Абердин 0:1 Селтик

Премьершип: Селтик 5:0 Росс Каунти

Лига чемпионов: Селтик 1:1 Брюгге

Премьершип: Хартс 1:4 Селтик

Личные встречи

История очных встреч показывает равенство: команды имеют по одной победе в рамках Лиги Европы сезона 2014/2015. Матчи между ними всегда проходили в упорной борьбе, что повышает интригу предстоящей игры.

Последние встречи:

Лига Европы, 11.12.2014: Динамо 4:3 Селтик

Лига Европы, 02.10.2014: Селтик 1:0 Динамо

Статистика

«Динамо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Селтик»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Динамо» – «Селтик»

С учетом текущей формы, «Селтик» выглядит фаворитом матча. Команда показывает уверенную игру в атаке и надежную оборону, в то время как «Динамо» испытывает серьезные трудности в обоих аспектах. Учитывая важность матча, ожидается упорная борьба, однако результативность «Селтика» может стать решающим фактором.

Рекомендации для ставок:

Победа «Селтика» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Селтика» за коэффициент 8.50.

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