Примера. «Атлетик» выиграл у «Вильярреала» (2:0) и продлил победную серию до пяти матчей

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле выиграл у «Вильярреала» со счетом 2:0.
Голы забили Айтор Паредес на 15-й минуте и Иньяки Уильямс на 69-й.
«Атлетик» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия подопечных Эрнесто Вальверде достигла 11 игр кряду.
Клуб из Бильбао идет 4-м в чемпионате Испании с 32 очками после 17 матчей.
«Вильярреал» занимает 5-ю строчку с 26 баллами по итогам 15 встреч. Команда не выигрывает в 4 матчах подряд во всех турнирах.
Испания. Примера. 16-й тур
Атлетик – Вильярреал – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Паредес, 15; 2:0 – Уильямс, 69.