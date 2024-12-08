Примера. «Атлетик» выиграл у «Вильярреала» (2:0) и продлил победную серию до пяти матчей

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле выиграл у «Вильярреала» со счетом 2:0.

Голы забили Айтор Паредес на 15-й минуте и Иньяки Уильямс на 69-й.

«Атлетик» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия подопечных Эрнесто Вальверде достигла 11 игр кряду.

Клуб из Бильбао идет 4-м в чемпионате Испании с 32 очками после 17 матчей.

«Вильярреал» занимает 5-ю строчку с 26 баллами по итогам 15 встреч. Команда не выигрывает в 4 матчах подряд во всех турнирах.

Испания. Примера. 16-й тур

Атлетик – Вильярреал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Паредес, 15; 2:0 – Уильямс, 69.

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