Станкович выразил отношение к Романцеву и Каррере

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности одержать шесть побед подряд в чемпионате России.
– Вы знаете, когда «Спартак» выиграл в последний раз в РПЛ шесть матчей подряд?
– Романцев?
– При Каррере. Вы можете войти в историю.
– Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев. Потому что для меня Романцев – легенда, икона. Но Каррера тоже молодец. Здорово, что мы на этом пути. Но мы спокойно к этому относимся.
- «Спартак» выиграл последние 5 матчей в РПЛ.
- Сейчас команда играет в матче 18-го тура дома с «Пари НН». После первого тайма счет 0:0.
- Под руководством Олега Романцева «Спартак» 9 раз выигрывал чемпионские титулы в России и СССР. В сезоне-2016/17 московский клуб в последний раз на данный момент выиграл золотые медали, когда команду возглавлял Массимо Каррера.