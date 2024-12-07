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    Станкович выразил отношение к Романцеву и Каррере

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности одержать шесть побед подряд в чемпионате России.

    – Вы знаете, когда «Спартак» выиграл в последний раз в РПЛ шесть матчей подряд?

    – Романцев?

    – При Каррере. Вы можете войти в историю.

    – Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев. Потому что для меня Романцев – легенда, икона. Но Каррера тоже молодец. Здорово, что мы на этом пути. Но мы спокойно к этому относимся.

    • «Спартак» выиграл последние 5 матчей в РПЛ.
    • Сейчас команда играет в матче 18-го тура дома с «Пари НН». После первого тайма счет 0:0.
    • Под руководством Олега Романцева «Спартак» 9 раз выигрывал чемпионские титулы в России и СССР. В сезоне-2016/17 московский клуб в последний раз на данный момент выиграл золотые медали, когда команду возглавлял Массимо Каррера.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 14:58
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1733572925
    А вы всё игроков осуждаете,что они какого-то Титова не знают.Тут целый главный тренер не удосужился узнать,когда(и при ком!) случился последний успех команды, которую он возглавил.Так что у "Спартака" светлого будущего при нём нет...
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    Спартачище
    1733583773
    Да вы у симака спросите когда бзденит последний раз 2 раза подряд просто выигрывал с любым счетом Он и не сразу вспомнит А тут 6 побед подряд, 4 разгрома
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    ivany4
    1733589076
    Адекватный ответ на никчемный вопрос! Тренер знает коллег по цеху, хуже или лучше. А знать данные из планшета ему не обязательно. Эти данные игры не выигрывают.))
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