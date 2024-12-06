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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Раэд», Саудовская Аравия. Высшая лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Раэд», Саудовская Аравия. Высшая лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Раэд» в 13-м туре Саудовской Аравии. Высшей лиги. «Аль-Хиляль» продолжает бороться за чемпионство, а «Аль-Раэд» стремится к улучшению своей позиции в нижней части турнирной таблицы. Ожидается, что «Аль-Хиляль» будет фаворитом в этом матче, несмотря на некоторые проблемы в обороне.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» занимает 2-е место в турнирной таблице с 31 очком после 12 туров. Команда стабильно набирает очки, продемонстрировав отличные результаты в последних играх, включая победу над «Аль-Шабаб Эр-Рияд» (1:2) в прошлом туре. Лучший бомбардир клуба Александар Митрович продолжает свою отличную форму, забив 20 голов в 22 матчах. В атаке команда демонстрирует отличную игру, а в обороне есть моменты для улучшения – пропущено 12 голов в последних 5 играх, что говорит о возможных проблемах с концентрацией.

    Статистика «Аль-Хиляль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «Аль-Раэд»

    «Аль-Раэд» занимает 10-е место с 15 очками после 12 туров. Команда переживает сложный период, и в последних матчах ей трудно набирать очки. Однако игра в обороне улучшилась, что позволило «Аль-Раэд» одержать несколько ничьих и побед. В атаке также наблюдаются проблемы, ведь за последние 5 матчей команда забила лишь 5 голов, что на фоне атакующих мощностей «Аль-Хиляль» выглядит маловероятным для больших успехов в предстоящей встрече.

    Статистика «Аль-Раэд»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 4 матча подряд

    Личные встречи

    В последних 5 личных встречах «Аль-Хилаль» одержал 4 победы, а «Аль-Раэд» смог выиграть лишь один раз. Исходя из текущей формы команд и истории их встреч, «Аль-Хилаль» выглядит явным фаворитом. За счет мощной атаки и более стабильной игры в последних матчах они должны одержать победу в этом противостоянии.

    Последние личные встречи:

    • Аль-Хиляль 3:0 Аль-Раэд
    • Аль-Раэд 1:2 Аль-Хиляль
    • Аль-Хиляль 4:1 Аль-Раэд
    • Аль-Раэд 0:3 Аль-Хилаль
    • Аль-Хиляль 2:1 Аль-Раэд

    Рекомендации для прогноза

    • Победа «Аль-Хиляль»: Ожидается уверенная победа хозяев поля. Проблемы в обороне «Аль-Хиляль» могут позволить «Аль-Раэд» забить, но атакующий потенциал команды, в лице Митровича и других игроков, слишком велик для «Аль-Раэд».
    • Точный счет 3:1 или 2:1 в пользу «Аль-Хиляль»: Вероятность, что «Аль-Хилаль» забьет несколько голов и пропустит хотя бы один, довольно высока.
    • Рекомендация: Ставка на победу «Аль-Хиляль» с коэффициентом 1.50. Точный счет 3:1 на коэффициент 8.00.

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    «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 14:04
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