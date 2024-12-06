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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 15-го тура Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Саутгемптон». Команды подходят к игре с разными настроениями и формами, и можно ожидать напряженную встречу, учитывая контекст их текущих результатов.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на 8-м месте в Премьер-лиге с 22 очками после 14 матчей. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру, например, уверенно победив «Брентфорд» (3:1) в последнем туре. Тем не менее, проблемы с обороной не исчезли: в последних пяти играх команда пропустила 8 голов. Джон Дуран, с 8 голами в 21 матче, продолжает быть лидером атаки. В последних играх «Астон Вилла» показала, что способна забивать, но также и допускает ошибки в защите.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    • 04.12.2024: Астон Вилла 3:1 Брентфорд
    • 01.12.2024: Челси 3:0 Астон Вилла
    • 27.11.2024: Астон Вилла 0:0 Ювентус (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: Астон Вилла 2:2 Кристал Пэлас
    • 09.11.2024: Ливерпуль 2:0 Астон Вилла

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» борется за выживание в Премьер-лиге, занимая последнее место с 5 очками после 14 туров. Команда испытывает огромные трудности в обороне, что подтверждается крупным поражением от «Челси» (1:5) в последнем туре. Несмотря на слабую защиту, Саутгемптон регулярно забивает в последних матчах, в частности, в трех последних играх они забили 5 голов. Однако, они не могут выиграть в последних 4 выездных матчах, что ухудшает их шансы в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    • 04.12.2024: Саутгемптон 1:5 Челси
    • 29.11.2024: Брайтон 1:1 Саутгемптон
    • 23.11.2024: Саутгемптон 1:1 Лестер
    • 09.11.2024: Саутгемптон 2:2 Вест Хэм
    • 02.11.2024: Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед

    Личные встречи

    В последних трех очных матчах «Астон Вилла» неизменно побеждала, не пропуская в своих воротах. Это наглядно демонстрирует, что «Саутгемптону» сложно было пробивать оборону «Астон Виллы» в недавнем прошлом.

    Последние встречи:

    • 04.03.2024: Астон Вилла 2:0 Саутгемптон
    • 20.10.2023: Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
    • 15.04.2023: Астон Вилла 3:0 Саутгемптон

    Статистика команд

    Астон Вилла

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед: 2 матча подряд

    Саутгемптон

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия поражений: 4 матча подряд в гостях

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Саутгемптон»

    «Астон Вилла» находится в хорошей форме и, несмотря на проблемы в обороне, у неe значительное преимущество перед «Саутгемптоном», который не может победить в гостях и имеет крайне слабую оборону. Команда из Саутгемптона набирает форму в атаке, но при этом не справляется с качественными соперниками. «Астон Вилла» забивает регулярно, и на домашнем стадионе она выглядит намного сильнее. С учетом всех факторов, можно ожидать победу хозяев.

    Рекомендация: Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 1.75

    Рекомендации для ставок и коэффициенты

    • Рекомендация: Победа «Астон Виллы» с коэффициентом 1.75
    • Прогноз на точный счет: Победа «Астон Виллы» 2:0 с коэффициентом 6.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:09
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