6 декабря на стадионе «Балаидос» в Виго «Сельта» примет «Мальорку» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Обе команды находятся в серединной части турнирной таблицы и ведут борьбу за более высокие позиции, однако в последние недели не показывают стабильных результатов.

«Сельта»

«Сельта» проводит сезон с переменным успехом. В текущем розыгрыше Ла Лиги команда занимает 12-е место с 18 очками после 15 туров. В последних пяти играх «Сельта» забила 13 голов, но также пропустила 9, что говорит о нестабильности в обороне. В атаке выделяется Анастасиос Дувикас, который забил 5 голов в 16 матчах. Несмотря на свою результативность, команда не может победить в последних трех играх, что сказывается на моральном состоянии игроков. В последних матчах «Сельта» забивает, но также часто пропускает, что делает еe игры высокоэмоциональными, но не всегда стабильными.

Последние матчи «Сельты»:

Эспаньол – «Сельта» 3:1

«Сельта» – Вальядолид 2:2

Реал Сосьедад – «Сельта» 4:1

«Сельта» – Альмерия 3:1

«Сельта» – Атлетико Мадрид 1:2

«Мальорка»

«Мальорка» также демонстрирует непостоянство в этом сезоне, но находится в несколько лучшей форме. Команда занимает 13-е место с 17 очками после 15 туров. В последних играх «Мальорка» также показывала продуктивную атаку, но проблемы с обороной не позволяют команде стабильно набирать очки. Ключевыми игроками остаются такие футболисты, как Абдон Пратс и Джуниор Лаго, которые активно помогают атакующим действиям команды.

Последние матчи «Мальорки»:

«Мальорка» – Реал Мадрид 0:2

Вальядолид – «Мальорка» 1:1

«Мальорка» – Вильярреал 2:0

Реал Сосьедад – «Мальорка» 1:1

«Мальорка» – Жирона 0:1

Личные встречи

В личных встречах последних лет команды демонстрируют равенство, однако преимущество на стороне «Сельты», играющей дома. В последних пяти встречах с «Мальоркой» римляне одержали три победы и дважды сыграли вничью. Эти данные могут повлиять на предстоящий матч, где, вероятно, «Сельта» будет бороться за три очка на родном стадионе.

Последние 5 личных встреч:

Прогноз на матч

Обе команды показывают высокую результативность в последних играх, но также страдают от нестабильности в обороне. «Сельта», играющая дома, будет фаворитом, но «Мальорка» тоже способна создать проблемы для обороны хозяев. Ожидается, что обе команды смогут забить, но «Сельта» должна одержать победу благодаря сильной атаке и поддержке своих болельщиков.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сельты» с коэффициентом 2.10

Обе команды забьют (Yes) с коэффициентом 1.75

Точный счет 2:1 в пользу «Сельты» с коэффициентом 7.00

Рекомендация на точный счет:2:1 в пользу «Сельты» – коэффициент 7.00

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