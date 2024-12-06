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    • «Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

    «Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

    Сельта
    06.12.2024, пятница, 23:00
    Испания. Примера, 16 тур
    2 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Мальорка
    32' У. Альварес
    82' Я. Аспас
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сельта
    13
    Висенте Гуаита
    ВР
    20
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    2
    Карл Старфельт
    ЦЗ
    3
    Оскар Мингеса
    ЦЗ
    32
    Хави Родригес
    ПЗ
    8
    Фран Белтран
    (К) ЦП
    6
    Илаш Мориба
    ЦП
    30
    Уго Альварес
    ЦП
    28
    Fernando Lopez
    ЦП
    19
    Виллиот Сведберг
    ЦП
    7
    Борха Иглесиас
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    Мальорка
    1
    Доминик Грейф
    ВР
    24
    Мартин Вальент
    ЦЗ
    21
    Антонио Раильо
    (К) ЦЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    2
    Матеу Морей
    ПЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    12
    Саму Кошта
    ОП
    27
    Роберт Наварро
    ЦП
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Сельта
    1
    Иван Вильяр
    ВР
    21
    Михайло Ристич
    ЛЗ
    29
    Y. Lago
    ЦЗ
    24
    Карлос Домингес
    ЦЗ
    14
    Лука де ла Торре
    ЦП
    12
    Альфон Гонсалес
    ЛВ
    17
    Жонатан Бамба
    ЛВ
    23
    Тадео Альенде
    ПВ
    11
    Франко Серви
    ЦФ
    18
    Пабло Дуран
    ЦФ
    10
    Яго Аспас
    ЦФ
    9
    Анастасиос Дувикас
    ЦФ
    Мальорка
    13
    Лео Роман
    ВР
    22
    Йохан Мохика
    ЛЗ
    23
    Пабло Маффео
    ПЗ
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    33
    Даниэль Луна
    АП
    20
    Шикинью
    ЛВ
    11
    Такума Асано
    ПВ
    16
    Валери Фернандес
    ПВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    4-5-1
    13
    Гуаита
    20
    Алонсо
    2
    Старфельт
    3
    Мингеса
    32
    Родригес
    6
    Мориба
    30
    Альварес
    28
    19
    Сведберг
    8
    Белтран
    7
    Иглесиас
    4-2-2-1-1
    1
    Грейф
    2
    Морей
    21
    Раильо
    4
    ван дер Хейден
    24
    Вальент
    5
    Маскарель
    12
    Кошта
    27
    Наварро
    19
    Льябрес
    14
    Родригес
    17
    Ларин
    30
    Альварес
    21
    Ристич
    21
    Ристич
    30
    Альварес
    8
    Белтран
    14
    де ла Торре
    14
    де ла Торре
    8
    Белтран
    19
    Сведберг
    12
    Гонсалес
    12
    Гонсалес
    19
    Сведберг
    28
    10
    Аспас
    10
    Аспас
    28
    7
    Иглесиас
    9
    Дувикас
    9
    Дувикас
    7
    Иглесиас
    19
    Льябрес
    22
    Мохика
    22
    Мохика
    19
    Льябрес
    14
    Родригес
    10
    Дардер
    10
    Дардер
    14
    Родригес
    12
    Кошта
    20
    Шикинью
    20
    Шикинью
    12
    Кошта
    17
    Ларин
    11
    Асано
    11
    Асано
    17
    Ларин
    27
    Наварро
    7
    Мурики
    7
    Мурики
    27
    Наварро
    Остались в запасе
    Сельта
    Мальорка
    1
    Иван Вильяр
    ВР
    29
    Y. Lago
    ЦЗ
    24
    Карлос Домингес
    ЦЗ
    17
    Жонатан Бамба
    ЛВ
    23
    Тадео Альенде
    ПВ
    11
    Франко Серви
    ЦФ
    18
    Пабло Дуран
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    13
    Лео Роман
    ВР
    23
    Пабло Маффео
    ПЗ
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    33
    Даниэль Луна
    АП
    16
    Валери Фернандес
    ПВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Остались в запасе
    1
    Иван Вильяр
    ВР
    29
    Y. Lago
    ЦЗ
    24
    Карлос Домингес
    ЦЗ
    17
    Жонатан Бамба
    ЛВ
    23
    Тадео Альенде
    ПВ
    11
    Франко Серви
    ЦФ
    18
    Пабло Дуран
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Лео Роман
    ВР
    23
    Пабло Маффео
    ПЗ
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    33
    Даниэль Луна
    АП
    16
    Валери Фернандес
    ПВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Статистика матча Сельта - Мальорка
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    12
    9
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    50
    50
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    3
    3
    Нарушения
    9
    12
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    507
    499
    Сейвы
    4
    2
    Точность передач %
    83
    85
    Удары мимо ворот
    7
    3
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    5
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    2
    xG (ожидаемые голы)
    0.78
    0.84

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Мальорки», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Мальорка»

    «Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 21:50
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