Сельта
06.12.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Мальорка
32' У. Альварес
82' Я. Аспас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Белтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
30
Уго Альварес
ЦП
28
Fernando Lopez
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
12
Саму Кошта
ОП
27
Роберт Наварро
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Y. Lago
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
12
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тадео Альенде
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Пабло Маффео
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
20
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
16
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
4-5-1
13
Гуаита
20
Алонсо
2
Старфельт
3
Мингеса
32
Родригес
6
Мориба
30
Альварес
28
19
Сведберг
8
Белтран
7
Иглесиас
4-2-2-1-1
1
Грейф
2
Морей
21
Раильо
4
ван дер Хейден
24
Вальент
5
Маскарель
12
Кошта
27
Наварро
19
Льябрес
14
Родригес
17
Ларин
30
Альварес
21
Ристич
21
Ристич
30
Альварес
8
Белтран
14
де ла Торре
14
де ла Торре
8
Белтран
19
Сведберг
12
Гонсалес
12
Гонсалес
19
Сведберг
28
10
Аспас
10
Аспас
28
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
19
Льябрес
22
Мохика
22
Мохика
19
Льябрес
14
Родригес
10
Дардер
10
Дардер
14
Родригес
12
Кошта
20
Шикинью
20
Шикинью
12
Кошта
17
Ларин
11
Асано
11
Асано
17
Ларин
27
Наварро
7
Мурики
7
Мурики
27
Наварро
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тадео Альенде
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Лео Роман
ВР
23
Пабло Маффео
ПЗ
18
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
16
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тадео Альенде
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
23
Пабло Маффео
ПЗ
18
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
16
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
12
Офсайды
0
3
Количество передач
507
499
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Мальорки», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».