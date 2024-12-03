Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле состоится интересное противостояние в рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги. «Ньюкасл» будет принимать лидера чемпионата, команду «Ливерпуль», который уверенно возглавляет турнирную таблицу. Ситуация в обеих командах такова, что матч обещает быть захватывающим, с четкими преимуществами одной из сторон.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» продолжает бороться за стабильность в чемпионате, и после 13 туров находится на 11-м месте с 19 очками. Команда проявляет не совсем уверенную игру в последних матчах, как свидетельствует результат ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения от «Вест Хэма» (0:2) и «Ноттингема Фореста» (1:3). Лучший бомбардир команды, Александер Исак, забил 5 голов в 13 матчах, однако атакующий потенциал команды явно не на высоте, если сравнивать с топовыми клубами.

    Последние матчи «Ньюкасла:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в отличной форме, набрав 34 очка после 13 туров и занимая 1-е место в турнирной таблице. Команда выиграла 4 последних матча, включая важную победу над «Манчестер Сити» (2:0). Лидер команды, Мохамед Салах, является главным оружием атакующей линии с 13 голами в 20 матчах. Защитная линия «Ливерпуля» также выглядит уверенно, с пропущенными всего 2 голами в последних 5 играх. Преимущество в атаке и стабильность в обороне позволяют «Ливерпулю» чувствовать себя комфортно в чемпионате.

    Последние матчи «Ливерпуля:

    Личные встречи

    История последних личных встреч между этими командами дает явное преимущество «Ливерпулю». В последних 6 матчах подряд «Ливерпуль» одерживал победу, что подтверждает доминирование клуба над «Ньюкаслом». Эти результаты создают психологическое преимущество для «Ливерпуля», особенно на выезде, где команда также стабильно показывает высокие результаты.

    Последние встречи:

    • «Ливерпуль» 4:2 «Ньюкасл» (01.01.2024)
    • «Ньюкасл» 1:2 «Ливерпуль» (27.08.2023)
    • «Ньюкасл» 0:2 «Ливерпуль» (18.02.2023)
    • «Ливерпуль» 2:1 «Ньюкасл» (31.08.2022)
    • «Ньюкасл» 0:1 «Ливерпуль» (30.04.2022)

    Статистика

    «Ньюкасл:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без побед: 3 матча

    «Ливерпуль:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» выглядит фаворитом этого противостояния. Команда продолжает показывать стабильные и убедительные результаты как в атаке, так и в обороне. «Ньюкасл» испытывает трудности в последних играх, что делает его уязвимым перед мощным нападением «Ливерпуля». С учетом текущей формы и статистики команд, ожидается, что «Ливерпуль» одержит очередную победу, возможно с несколькими забитыми мячами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Ньюкасл» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 