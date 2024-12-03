4 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле состоится интересное противостояние в рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги. «Ньюкасл» будет принимать лидера чемпионата, команду «Ливерпуль», который уверенно возглавляет турнирную таблицу. Ситуация в обеих командах такова, что матч обещает быть захватывающим, с четкими преимуществами одной из сторон.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает бороться за стабильность в чемпионате, и после 13 туров находится на 11-м месте с 19 очками. Команда проявляет не совсем уверенную игру в последних матчах, как свидетельствует результат ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения от «Вест Хэма» (0:2) и «Ноттингема Фореста» (1:3). Лучший бомбардир команды, Александер Исак, забил 5 голов в 13 матчах, однако атакующий потенциал команды явно не на высоте, если сравнивать с топовыми клубами.

Последние матчи «Ньюкасла:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в отличной форме, набрав 34 очка после 13 туров и занимая 1-е место в турнирной таблице. Команда выиграла 4 последних матча, включая важную победу над «Манчестер Сити» (2:0). Лидер команды, Мохамед Салах, является главным оружием атакующей линии с 13 голами в 20 матчах. Защитная линия «Ливерпуля» также выглядит уверенно, с пропущенными всего 2 голами в последних 5 играх. Преимущество в атаке и стабильность в обороне позволяют «Ливерпулю» чувствовать себя комфортно в чемпионате.

Последние матчи «Ливерпуля:

Личные встречи

История последних личных встреч между этими командами дает явное преимущество «Ливерпулю». В последних 6 матчах подряд «Ливерпуль» одерживал победу, что подтверждает доминирование клуба над «Ньюкаслом». Эти результаты создают психологическое преимущество для «Ливерпуля», особенно на выезде, где команда также стабильно показывает высокие результаты.

Последние встречи:

«Ливерпуль» 4:2 «Ньюкасл» (01.01.2024)

«Ньюкасл» 1:2 «Ливерпуль» (27.08.2023)

«Ньюкасл» 0:2 «Ливерпуль» (18.02.2023)

«Ливерпуль» 2:1 «Ньюкасл» (31.08.2022)

«Ньюкасл» 0:1 «Ливерпуль» (30.04.2022)

Статистика

«Ньюкасл:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без побед: 3 матча

«Ливерпуль:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выглядит фаворитом этого противостояния. Команда продолжает показывать стабильные и убедительные результаты как в атаке, так и в обороне. «Ньюкасл» испытывает трудности в последних играх, что делает его уязвимым перед мощным нападением «Ливерпуля». С учетом текущей формы и статистики команд, ожидается, что «Ливерпуль» одержит очередную победу, возможно с несколькими забитыми мячами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

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