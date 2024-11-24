25 ноября на стадионе «Центральный» состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Зарей». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, но «Полесье» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю.
«Полесье»
«Полесье» занимает 4-е место с 22 очками. Несмотря на высокую позицию в таблице, команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата. Атаку ведет Алексей Гуцуляк, забивший 8 голов за сезон.
Команда демонстрирует надежную игру дома, не проигрывая в 9 последних матчах. Однако результативность оставляет желать лучшего: всего 4 забитых гола в последних пяти играх.
Последние матчи «Полесья»:
- «Динамо» Киев 2:1 «Полесье»
- «Александрия» 1:0 «Полесье»
- «Полесье» 2:1 «Кривбасс»
- «Полесье» 1:1 «Колос»
- «Полесье» 0:0 «Левый берег»
«Заря»
«Заря» идет на 11-м месте с 15 очками и переживает серьезный кризис, проиграв четыре последних матча. Команда стабильно забивает, но пропускает еще больше: 7 голов в последних пяти играх. Александр Яцык с 4 голами является главным бомбардиром команды.
На выезде «Заря» показывает нестабильную игру, что усложняет их положение перед встречей с «Полесьем».
Последние матчи «Зари»:
- «Шахтер» 3:1 «Заря»
- «Заря» 1:2 «ЛНЗ»
- «Шахтер» 1:0 «Заря» (Кубок)
- «Левый берег» 0:2 «Заря»
- «Колос» 1:0 «Заря» (товарищеский матч)
Личные встречи
«Полесье» не проигрывает «Заре» в двух последних матчах, включая победу в выездной игре (1:0). В целом встречи этих команд часто проходят в равной борьбе, что подтверждают три ничьих в последних пяти встречах.
Последние встречи:
- «Полесье» 1:1 «Заря»
- «Заря» 0:1 «Полесье»
- «Заря» 5:3 «Полесье»
Статистика
«Полесье»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений дома: 9 матчей
«Заря»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия поражений: 4 матча
Прогноз на матч «Полесье» – «Заря»
«Полесье» выглядит фаворитом благодаря домашнему статусу и более стабильной игре в обороне. «Заря», напротив, переживает кризис, что усложняет их шансы на положительный результат. Однако гости способны навязать борьбу и реализовать хотя бы один момент.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Полесья» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Полесья» за коэффициент 8.50.
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