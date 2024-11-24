25 ноября на стадионе «Центральный» состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Зарей». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, но «Полесье» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю.

«Полесье»

«Полесье» занимает 4-е место с 22 очками. Несмотря на высокую позицию в таблице, команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата. Атаку ведет Алексей Гуцуляк, забивший 8 голов за сезон.

Команда демонстрирует надежную игру дома, не проигрывая в 9 последних матчах. Однако результативность оставляет желать лучшего: всего 4 забитых гола в последних пяти играх.

Последние матчи «Полесья»:

«Заря»

«Заря» идет на 11-м месте с 15 очками и переживает серьезный кризис, проиграв четыре последних матча. Команда стабильно забивает, но пропускает еще больше: 7 голов в последних пяти играх. Александр Яцык с 4 голами является главным бомбардиром команды.

На выезде «Заря» показывает нестабильную игру, что усложняет их положение перед встречей с «Полесьем».

Последние матчи «Зари»:

Личные встречи

«Полесье» не проигрывает «Заре» в двух последних матчах, включая победу в выездной игре (1:0). В целом встречи этих команд часто проходят в равной борьбе, что подтверждают три ничьих в последних пяти встречах.

Последние встречи:

Статистика

«Полесье»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений дома: 9 матчей

«Заря»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений: 4 матча

Прогноз на матч «Полесье» – «Заря»

«Полесье» выглядит фаворитом благодаря домашнему статусу и более стабильной игре в обороне. «Заря», напротив, переживает кризис, что усложняет их шансы на положительный результат. Однако гости способны навязать борьбу и реализовать хотя бы один момент.

Рекомендации для ставок:

Победа «Полесья» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

– коэффициент 1.95 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Полесья» за коэффициент 8.50.

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