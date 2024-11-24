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    • Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Заря», Премьер-лига Украины, 25 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Заря», Премьер-лига Украины, 25 ноября 2024 года

    25 ноября на стадионе «Центральный» состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Зарей». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, но «Полесье» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю.

    «Полесье»

    «Полесье» занимает 4-е место с 22 очками. Несмотря на высокую позицию в таблице, команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата. Атаку ведет Алексей Гуцуляк, забивший 8 голов за сезон.

    Команда демонстрирует надежную игру дома, не проигрывая в 9 последних матчах. Однако результативность оставляет желать лучшего: всего 4 забитых гола в последних пяти играх.

    Последние матчи «Полесья»:

    «Заря»

    «Заря» идет на 11-м месте с 15 очками и переживает серьезный кризис, проиграв четыре последних матча. Команда стабильно забивает, но пропускает еще больше: 7 голов в последних пяти играх. Александр Яцык с 4 голами является главным бомбардиром команды.

    На выезде «Заря» показывает нестабильную игру, что усложняет их положение перед встречей с «Полесьем».

    Последние матчи «Зари»:

    Личные встречи

    «Полесье» не проигрывает «Заре» в двух последних матчах, включая победу в выездной игре (1:0). В целом встречи этих команд часто проходят в равной борьбе, что подтверждают три ничьих в последних пяти встречах.

    Последние встречи:

    • «Полесье» 1:1 «Заря»
    • «Заря» 0:1 «Полесье»
    • «Заря» 5:3 «Полесье»

    Статистика

    «Полесье»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений дома: 9 матчей

    «Заря»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия поражений: 4 матча

    Прогноз на матч «Полесье» – «Заря»

    «Полесье» выглядит фаворитом благодаря домашнему статусу и более стабильной игре в обороне. «Заря», напротив, переживает кризис, что усложняет их шансы на положительный результат. Однако гости способны навязать борьбу и реализовать хотя бы один момент.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Полесья» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Полесья» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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