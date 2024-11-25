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  • «Полесье» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

«Полесье» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

25 ноября 2024, 17:50
Полесье
25.11.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Заря
84' Э. Сарапий
65' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Федор Задорожный
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Волынец
29
Смоляков
55
Крушинский
34
3
Тэйлор
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
90
3-3-1-3
1
Сапутин
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
21
Башич
17
Вантух
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
11
Горбач
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
28
Будковский
5
5
28
Будковский
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Полесье
Заря
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Полесье - Заря
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Зари», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Заря»

«Полесье» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Полесье
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