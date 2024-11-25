25.11.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-1-3-1
23
Волынец
29
Смоляков
55
Крушинский
34
3
Тэйлор
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
90
3-3-1-3
1
Сапутин
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
21
Башич
17
Вантух
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
11
Горбач
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
28
Будковский
5
5
28
Будковский
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Полесье
Заря
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Полесье - Заря
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Зари», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»