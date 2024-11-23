Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Левый берег», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Левый берег», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на «Арене Львов» состоится матч 14-го тура чемпионата Украины между «Рухом» и «Левым берегом». Оба клуба находятся в нижней части таблицы, и игра будет важной в борьбе за сохранение места в лиге.

    «Рух»

    «Рух» занимает 9-е место с 15 очками и переживает непростой период: команда не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках чемпионата. Тем не менее, игра дома является преимуществом: «Рух» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

    Игорь Краснопир остается ключевой фигурой в атаке с 5 голами в 13 матчах. Однако результативность команды в последних матчах оставляет желать лучшего: всего 3 гола за 5 игр. При этом защита работает достаточно стабильно: команда пропустила 5 голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «Руха»:

    «Левый берег»

    «Левый берег» находится на 14-м месте с 9 очками и испытывает серьезные трудности. Команда не выигрывает на протяжении 9 матчей подряд. В последних 5 играх «Левый берег» не забил ни одного гола, а их защита пропустила 5 раз.

    Клим Приходько, лучший бомбардир команды с одним голом в 9 матчах, явно не получает должной поддержки. Несмотря на все проблемы, «Левый берег» сохраняет способность создавать моменты, но реализация остается крайне слабой.

    Последние матчи «Левого берега»:

    Личные встречи

    Это первая встреча между «Рухом» и «Левым берегом», что делает прогноз сложнее. Отсутствие истории противостояний оставляет акцент на текущей форме команд.

    Статистика

    «Рух»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 8 матчей

    «Левый берег»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 0
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 9 матчей

    Прогноз на матч «Рух» – «Левый берег»

    Ожидается низкорезультативный матч с небольшим количеством опасных моментов. «Рух» выглядит более предпочтительно благодаря домашнему преимуществу и немного лучшей атакующей игре. «Левый берег», вероятно, снова столкнется с трудностями в реализации.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Руха» – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 1.95.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 6.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 