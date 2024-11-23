24 ноября на «Арене Львов» состоится матч 14-го тура чемпионата Украины между «Рухом» и «Левым берегом». Оба клуба находятся в нижней части таблицы, и игра будет важной в борьбе за сохранение места в лиге.

«Рух»

«Рух» занимает 9-е место с 15 очками и переживает непростой период: команда не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках чемпионата. Тем не менее, игра дома является преимуществом: «Рух» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своем поле.

Игорь Краснопир остается ключевой фигурой в атаке с 5 голами в 13 матчах. Однако результативность команды в последних матчах оставляет желать лучшего: всего 3 гола за 5 игр. При этом защита работает достаточно стабильно: команда пропустила 5 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Руха»:

«Левый берег»

«Левый берег» находится на 14-м месте с 9 очками и испытывает серьезные трудности. Команда не выигрывает на протяжении 9 матчей подряд. В последних 5 играх «Левый берег» не забил ни одного гола, а их защита пропустила 5 раз.

Клим Приходько, лучший бомбардир команды с одним голом в 9 матчах, явно не получает должной поддержки. Несмотря на все проблемы, «Левый берег» сохраняет способность создавать моменты, но реализация остается крайне слабой.

Последние матчи «Левого берега»:

Личные встречи

Это первая встреча между «Рухом» и «Левым берегом», что делает прогноз сложнее. Отсутствие истории противостояний оставляет акцент на текущей форме команд.

Статистика

«Рух»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 8 матчей

«Левый берег»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 0

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 9 матчей

Прогноз на матч «Рух» – «Левый берег»

Ожидается низкорезультативный матч с небольшим количеством опасных моментов. «Рух» выглядит более предпочтительно благодаря домашнему преимуществу и немного лучшей атакующей игре. «Левый берег», вероятно, снова столкнется с трудностями в реализации.

Рекомендации для ставок:

Победа «Руха» – коэффициент 1.95

– коэффициент 1.95 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

– коэффициент 1.65 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 6.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!