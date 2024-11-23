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    • Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Кривбасс», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Кривбасс», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Оболонь-Арена» «Оболонь» принимает «Кривбасс» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Обе команды нацелены на важные очки: хозяева стремятся выбраться из зоны вылета, а гости пытаются укрепиться в первой шестерке.

    «Оболонь»

    «Оболонь» занимает 15-е место с 9 очками и демонстрирует нестабильную игру. Команда имеет большие проблемы с результативностью, забив всего три гола в последних пяти матчах. Победа над «ЛНЗ» (1:0) дала надежду на улучшение результатов, но с более сильными соперниками «Оболонь» теряет очки. Олег Слободян, лучший бомбардир команды, играет важную роль в атаке, но поддержки от партнеров ему не хватает.

    Последние матчи «Оболони»:

    • «ЛНЗ» 0:1 «Оболонь»
    • «Оболонь» 0:0 «Верес»
    • «Верес» 2:1 «Оболонь» (Кубок)
    • «Карпаты» 1:0 «Оболонь»
    • «Оболонь» 1:5 «Динамо Киев»

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» уверенно держится в верхней половине таблицы, занимая 6-е место с 19 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата, стабильно забивая в каждом из них. Максим Задерака, лидер нападения, забил 3 гола в текущем сезоне. Однако гости имеют проблемы в обороне, пропуская в 3 из последних 4 игр.

    Последние матчи «Кривбасса»:

    Личные встречи

    «Кривбасс» доминирует в последних встречах с «Оболонью», не проигрывая ей в пяти матчах подряд. Кроме того, «Кривбасс» трижды подряд сохранял свои ворота сухими в играх против «Оболони». Последняя встреча завершилась минимальной победой «Кривбасса» (1:0).

    Последние встречи:

    • «Кривбасс» 1:0 «Оболонь»
    • «Оболонь» 0:0 «Кривбасс»
    • «Оболонь» 0:0 «Кривбасс»

    Статистика

    «Оболонь»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 2 матча подряд

    «Кривбасс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Оболонь» – «Кривбасс»

    «Кривбасс» выглядит сильнее благодаря стабильной игре в атаке и успешным очным встречам. «Оболонь», несмотря на домашнее поле, имеет серьезные проблемы с результативностью и обороной. Гости, вероятно, увезут три очка, а матч, скорее всего, будет низкорезультативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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