24 ноября на стадионе «Оболонь-Арена» «Оболонь» принимает «Кривбасс» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Обе команды нацелены на важные очки: хозяева стремятся выбраться из зоны вылета, а гости пытаются укрепиться в первой шестерке.

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 15-е место с 9 очками и демонстрирует нестабильную игру. Команда имеет большие проблемы с результативностью, забив всего три гола в последних пяти матчах. Победа над «ЛНЗ» (1:0) дала надежду на улучшение результатов, но с более сильными соперниками «Оболонь» теряет очки. Олег Слободян, лучший бомбардир команды, играет важную роль в атаке, но поддержки от партнеров ему не хватает.

Последние матчи «Оболони»:

«Кривбасс»

«Кривбасс» уверенно держится в верхней половине таблицы, занимая 6-е место с 19 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата, стабильно забивая в каждом из них. Максим Задерака, лидер нападения, забил 3 гола в текущем сезоне. Однако гости имеют проблемы в обороне, пропуская в 3 из последних 4 игр.

Последние матчи «Кривбасса»:

Личные встречи

«Кривбасс» доминирует в последних встречах с «Оболонью», не проигрывая ей в пяти матчах подряд. Кроме того, «Кривбасс» трижды подряд сохранял свои ворота сухими в играх против «Оболони». Последняя встреча завершилась минимальной победой «Кривбасса» (1:0).

Последние встречи:

«Кривбасс» 1:0 «Оболонь»

«Оболонь» 0:0 «Кривбасс»

«Оболонь» 0:0 «Кривбасс»

Статистика

«Оболонь»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 2 матча подряд

«Кривбасс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Оболонь» – «Кривбасс»

«Кривбасс» выглядит сильнее благодаря стабильной игре в атаке и успешным очным встречам. «Оболонь», несмотря на домашнее поле, имеет серьезные проблемы с результативностью и обороной. Гости, вероятно, увезут три очка, а матч, скорее всего, будет низкорезультативным.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 6.50.

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