24.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-2-1-1
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
10
Слободян
11
Грисьо
13
Мединский
4-2-3-1
30
Маханьков
25
Бандейра
14
Драмбаев
23
Дибанго
17
Кузик
23
Илич
8
Шевченко
97
По
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
55
Суханов
77
Бычек
77
Бычек
55
Суханов
11
Грисьо
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Грисьо
10
Слободян
9
Тарануха
9
Тарануха
10
Слободян
25
Бандейра
7
Микитишин
7
Микитишин
25
Бандейра
97
По
7
Кожушко
7
Кожушко
97
По
Остались в запасе
Оболонь
Кривбасс
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Оболонь - Кривбасс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Кривбасса», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»