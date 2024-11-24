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  • «Оболонь» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Оболонь» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 12:50
Оболонь
24.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
25' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
10
Слободян
11
Грисьо
13
Мединский
4-2-3-1
30
Маханьков
25
Бандейра
14
Драмбаев
23
Дибанго
17
Кузик
23
Илич
8
Шевченко
97
По
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
55
Суханов
77
Бычек
77
Бычек
55
Суханов
11
Грисьо
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Грисьо
10
Слободян
9
Тарануха
9
Тарануха
10
Слободян
25
Бандейра
7
Микитишин
7
Микитишин
25
Бандейра
97
По
7
Кожушко
7
Кожушко
97
По
Остались в запасе
Оболонь
Кривбасс
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Оболонь - Кривбасс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Кривбасса», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс»

«Оболонь» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Оболонь
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