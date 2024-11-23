24 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 13-го тура Серии А между «Дженоа» и «Кальяри». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и их текущее положение делает эту встречу важной с точки зрения борьбы за сохранение места в высшей лиге.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 17-е место в таблице с 10 очками после 12 туров. Команда испытывает трудности в этом сезоне, не выигрывая в 8 последних матчах на своем поле. Лучший бомбардир «Дженоа» – Андреа Пинамонти, забивший 5 голов в 12 матчах, однако эффективность атаки остается низкой: в последних 5 играх команда забила всего 4 гола.

«Дженоа» также сталкивается с проблемами в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. В последних 5 играх команда пропустила 7 голов, что указывает на нестабильность защитных порядков. Тем не менее, «Дженоа» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кальяри», что может вселить уверенность перед этой встречей.

Последние матчи «Дженоа»:

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 16-е место с 10 очками после 12 туров. Команда не может выиграть в 4 последних матчах Серии А, и их оборона находится под давлением: «Кальяри» пропускает в 11 последних матчах. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, забивший 4 гола в 14 играх.

Несмотря на проблемы с обороной, «Кальяри» демонстрирует неплохую результативность, забивая 7 голов в последних 5 матчах. Однако команда пропустила 11 голов за тот же период, что показывает слабые стороны в защите, особенно против атакующих команд. «Кальяри» должен будет серьезно укрепить оборону, чтобы рассчитывать на положительный результат в этом матче.

Последние матчи «Кальяри»:

Личные встречи

«Дженоа» имеет положительную статистику личных встреч с «Кальяри», не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. Последняя встреча завершилась уверенной победой «Дженоа» со счетом 3:0. Однако обе команды сталкиваются с трудностями в этом сезоне, и исход этой встречи будет зависеть от того, кто сможет лучше воспользоваться своими моментами.

Последние встречи:

«Дженоа» 3:0 «Кальяри»

«Кальяри» 2:1 «Дженоа»

«Кальяри» 0:0 «Дженоа»

Статистика

«Дженоа»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед дома: 8 матчей

«Кальяри»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия пропущенных голов: 11 матчей подряд

Прогноз на матч «Дженоа» – «Кальяри»

Матч между «Дженоа» и «Кальяри» обещает быть упорным и напряженным. Обе команды имеют проблемы в обороне и не демонстрируют стабильной игры. «Дженоа», несмотря на свои проблемы, играет дома и имеет хорошие результаты в личных встречах с «Кальяри». Тем не менее, проблемы с результативностью могут не позволить хозяевам добиться победы. «Кальяри» показывает более агрессивную игру в атаке, но слабая оборона не дает команде рассчитывать на легкую победу.

С учетом всех факторов, наиболее вероятным исходом видится ничья, в которой обе команды смогут поразить ворота друг друга.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами. Рекомендация: 2:2 за 12.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!