23 ноября на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч 11-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером». Обе команды находятся в неплохой форме, что обещает зрелищную игру.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 3-е место с 20 очками. Команда демонстрирует результативный футбол, забивая в каждом из последних 9 матчей. Омара Мармуша можно назвать лидером атаки – он забил 14 голов в сезоне. Однако слабое место команды – защита, которая пропускает в 6 последних играх.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Штутгарт» 2:3 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 1:0 «Славия»
- «Айнтрахт» 7:2 «Бохум»
- «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия М» (Кубок)
- «Унион Берлин» 1:1 «Айнтрахт»
«Вердер»
«Вердер» идет на 8-й позиции с 15 очками. Команда показывает хорошую результативность, забивая в последних 4 матчах. Однако проблемы в обороне остаются ключевой слабостью – в последних 5 играх команда пропустила 9 голов.
Последние матчи «Вердера»:
- «Вердер» 2:1 «Хольштайн Киль»
- «Боруссия М» 4:1 «Вердер»
- «Падерборн» 0:1 «Вердер» (Кубок)
- «Вердер» 2:2 «Байер»
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
Личные встречи
В последних матчах между командами часто забивались голы с обеих сторон. «Айнтрахт» традиционно успешен в домашних встречах против «Вердера».
Последние встречи:
- «Айнтрахт» 1:1 «Вердер»
- «Вердер» 2:2 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 2:0 «Вердер»
Статистика
«Айнтрахт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
«Вердер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия забитых голов: 4 матча подряд
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Вердер»
Ожидается результативный матч, учитывая атакующий потенциал обеих команд и проблемы в обороне. «Айнтрахт» выглядит фаворитом благодаря текущей форме и домашнему преимуществу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с обменом голами.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 12.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!