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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Вердер», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Вердер», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч 11-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером». Обе команды находятся в неплохой форме, что обещает зрелищную игру.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 3-е место с 20 очками. Команда демонстрирует результативный футбол, забивая в каждом из последних 9 матчей. Омара Мармуша можно назвать лидером атаки – он забил 14 голов в сезоне. Однако слабое место команды – защита, которая пропускает в 6 последних играх.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    «Вердер»

    «Вердер» идет на 8-й позиции с 15 очками. Команда показывает хорошую результативность, забивая в последних 4 матчах. Однако проблемы в обороне остаются ключевой слабостью – в последних 5 играх команда пропустила 9 голов.

    Последние матчи «Вердера»:

    Личные встречи

    В последних матчах между командами часто забивались голы с обеих сторон. «Айнтрахт» традиционно успешен в домашних встречах против «Вердера».

    Последние встречи:

    Статистика

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Вердер»

    Ожидается результативный матч, учитывая атакующий потенциал обеих команд и проблемы в обороне. «Айнтрахт» выглядит фаворитом благодаря текущей форме и домашнему преимуществу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с обменом голами.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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