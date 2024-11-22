23 ноября на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч 11-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером». Обе команды находятся в неплохой форме, что обещает зрелищную игру.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 3-е место с 20 очками. Команда демонстрирует результативный футбол, забивая в каждом из последних 9 матчей. Омара Мармуша можно назвать лидером атаки – он забил 14 голов в сезоне. Однако слабое место команды – защита, которая пропускает в 6 последних играх.

Последние матчи «Айнтрахта»:

«Вердер»

«Вердер» идет на 8-й позиции с 15 очками. Команда показывает хорошую результативность, забивая в последних 4 матчах. Однако проблемы в обороне остаются ключевой слабостью – в последних 5 играх команда пропустила 9 голов.

Последние матчи «Вердера»:

Личные встречи

В последних матчах между командами часто забивались голы с обеих сторон. «Айнтрахт» традиционно успешен в домашних встречах против «Вердера».

Последние встречи:

Статистика

«Айнтрахт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 9 матчей подряд

«Вердер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия забитых голов: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Вердер»

Ожидается результативный матч, учитывая атакующий потенциал обеих команд и проблемы в обороне. «Айнтрахт» выглядит фаворитом благодаря текущей форме и домашнему преимуществу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с обменом голами.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 12.00.

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