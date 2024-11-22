23 ноября на стадионе «ПреЗеро-Арена» «Хоффенхайм» принимает «РБ Лейпциг» в рамках 11-го тура Бундеслиги. «Лейпциг» подходит к матчу в статусе явного фаворита, но «Хоффенхайм» на своем поле может преподнести сюрприз.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на 15-й строчке с 9 очками. Команда показывает слабую результативность, а оборона допускает ошибки. Андрей Крамарич продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий недостаточно для стабильных побед.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идет на 2-м месте с 21 очком. Команда демонстрирует атакующую мощь, но оборона часто подводит. Беньямин Шешко – ключевая фигура в атаке. В последних матчах «Лейпциг» показывает не самую стабильную форму, но остается фаворитом в дуэли с «Хоффенхаймом».

Последние матчи «РБ Лейпцига»:

Личные встречи

«РБ Лейпциг» уверенно играет против «Хоффенхайма», не проигрывая в шести последних матчах. В большинстве встреч «Лейпциг» забивал минимум два гола, что подчеркивает его преимущество в классе.

Последние встречи:

Статистика

«Хоффенхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Без побед: 3 матча подряд

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений против «Хоффенхайма»: 6 матчей

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» обладает преимуществом в качестве состава и в истории очных встреч. Несмотря на проблемы в обороне, их атакующий потенциал должен помочь одержать победу над нестабильным «Хоффенхаймом».

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей.

Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 8.50.

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