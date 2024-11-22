23 ноября на стадионе «ПреЗеро-Арена» «Хоффенхайм» принимает «РБ Лейпциг» в рамках 11-го тура Бундеслиги. «Лейпциг» подходит к матчу в статусе явного фаворита, но «Хоффенхайм» на своем поле может преподнести сюрприз.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится на 15-й строчке с 9 очками. Команда показывает слабую результативность, а оборона допускает ошибки. Андрей Крамарич продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий недостаточно для стабильных побед.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Аугсбург» 0:0 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 2:2 «Лион»
- «Хоффенхайм» 0:2 «Санкт-Паули»
- «Хоффенхайм» 2:1 «Нюрнберг»
- «Хайденхайм» 0:0 «Хоффенхайм»
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» идет на 2-м месте с 21 очком. Команда демонстрирует атакующую мощь, но оборона часто подводит. Беньямин Шешко – ключевая фигура в атаке. В последних матчах «Лейпциг» показывает не самую стабильную форму, но остается фаворитом в дуэли с «Хоффенхаймом».
Последние матчи «РБ Лейпцига»:
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Боруссия М»
- «Селтик» 3:1 «РБ Лейпциг»
- «Боруссия Д» 2:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 4:2 «Санкт-Паули»
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
Личные встречи
«РБ Лейпциг» уверенно играет против «Хоффенхайма», не проигрывая в шести последних матчах. В большинстве встреч «Лейпциг» забивал минимум два гола, что подчеркивает его преимущество в классе.
Последние встречи:
- «Хоффенхайм» 1:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Хоффенхайм»
- «РБ Лейпциг» 1:0 «Хоффенхайм»
Статистика
«Хоффенхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Без побед: 3 матча подряд
«РБ Лейпциг»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия без поражений против «Хоффенхайма»: 6 матчей
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» обладает преимуществом в качестве состава и в истории очных встреч. Несмотря на проблемы в обороне, их атакующий потенциал должен помочь одержать победу над нестабильным «Хоффенхаймом».
Рекомендации для ставок:
- Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей.
Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 8.50.
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