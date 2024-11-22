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    • Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «ПреЗеро-Арена» «Хоффенхайм» принимает «РБ Лейпциг» в рамках 11-го тура Бундеслиги. «Лейпциг» подходит к матчу в статусе явного фаворита, но «Хоффенхайм» на своем поле может преподнести сюрприз.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится на 15-й строчке с 9 очками. Команда показывает слабую результативность, а оборона допускает ошибки. Андрей Крамарич продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий недостаточно для стабильных побед.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» идет на 2-м месте с 21 очком. Команда демонстрирует атакующую мощь, но оборона часто подводит. Беньямин Шешко – ключевая фигура в атаке. В последних матчах «Лейпциг» показывает не самую стабильную форму, но остается фаворитом в дуэли с «Хоффенхаймом».

    Последние матчи «РБ Лейпцига»:

    Личные встречи

    «РБ Лейпциг» уверенно играет против «Хоффенхайма», не проигрывая в шести последних матчах. В большинстве встреч «Лейпциг» забивал минимум два гола, что подчеркивает его преимущество в классе.

    Последние встречи:

    • «Хоффенхайм» 1:1 «РБ Лейпциг»
    • «РБ Лейпциг» 3:1 «Хоффенхайм»
    • «РБ Лейпциг» 1:0 «Хоффенхайм»

    Статистика

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Без побед: 3 матча подряд

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений против «Хоффенхайма»: 6 матчей

    Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» обладает преимуществом в качестве состава и в истории очных встреч. Несмотря на проблемы в обороне, их атакующий потенциал должен помочь одержать победу над нестабильным «Хоффенхаймом».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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