23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-1-1-2-3
1
Бауманн
3
Чавес
34
Н'Соки
3
Кадержабек
18
Сташ
22
Прасс
30
Бюлтер
34
Бишоф
9
Табакович
27
Крамарич
10
Гложек
4-1-1-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
22
Прасс
25
Акпогума
25
Акпогума
22
Прасс
34
Бишоф
7
Тохумджу
7
Тохумджу
34
Бишоф
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Табакович
20
Бериша
20
Бериша
9
Табакович
16
Клостерманн
2
Гертрейда
2
Гертрейда
16
Клостерманн
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
30
Шешко
8
Уэдраого
8
Уэдраого
30
Шешко
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
505
340
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Лейпцига», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»