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  • «Хоффенхайм» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Хоффенхайм» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 16:20
Хоффенхайм
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
17' А. Гложек 50' Т. Бишоф 82' А. Гложек 87' Я. Брун-Ларсен
15' В. Орбан 19' А. Нуса 67' С. Н'Соки (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
34
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Бауманн
3
Чавес
34
Н'Соки
3
Кадержабек
18
Сташ
22
Прасс
30
Бюлтер
34
Бишоф
9
Табакович
27
Крамарич
10
Гложек
4-1-1-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
22
Прасс
25
Акпогума
25
Акпогума
22
Прасс
34
Бишоф
7
Тохумджу
7
Тохумджу
34
Бишоф
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Табакович
20
Бериша
20
Бериша
9
Табакович
16
Клостерманн
2
Гертрейда
2
Гертрейда
16
Клостерманн
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
30
Шешко
8
Уэдраого
8
Уэдраого
30
Шешко
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
505
340
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Лейпцига», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Лейпциг»

Хоффенхайм – Лейпциг матч 23 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Хоффенхайм
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