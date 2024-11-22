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    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон». Оба коллектива демонстрируют неплохую форму в атаке, что обещает интересное противостояние.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 7-е место с 18 очками, демонстрируя стабильную результативность – команда забивает в каждом из последних 10 матчей. Однако проблемы в обороне видны невооруженным глазом: 8 пропущенных мячей за последние 5 игр. Рауль Хименес с пятью голами – лидер атаки, который может создать угрозу для любой обороны.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-й строчке с 6 очками. Несмотря на низкую позицию, команда активно забивает: 10 мячей в последних 5 играх. Главная проблема – оборона, пропускающая в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Матеус Кунья, также с пятью голами.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    Личные встречи

    История очных встреч говорит о небольшом преимуществе «Вулверхэмптона», который не проигрывал в 7 из последних 9 матчей против «Фулхэма». Однако домашние встречи на стороне «Фулхэма» – 7 побед в последних 8 играх.

    Последние встречи:

    • «Вулверхэмптон» 2:1 «Фулхэм»
    • «Фулхэм» 3:2 «Вулверхэмптон»
    • «Фулхэм» 1:1 «Вулверхэмптон»

    Статистика

    «Фулхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений: 3 матча

    «Вулверхэмптон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия без поражений: 3 матча

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»

    Ожидается упорное противостояние с обилием голевых моментов. Оборона обеих команд находится не в лучшей форме, что создаст условия для обмена голами. «Фулхэм» имеет небольшое преимущество благодаря фактору домашнего поля.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Ничья или победа «Фулхэма» (1X) – коэффициент 1.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным результатом видится ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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