23 ноября на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон». Оба коллектива демонстрируют неплохую форму в атаке, что обещает интересное противостояние.
«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает 7-е место с 18 очками, демонстрируя стабильную результативность – команда забивает в каждом из последних 10 матчей. Однако проблемы в обороне видны невооруженным глазом: 8 пропущенных мячей за последние 5 игр. Рауль Хименес с пятью голами – лидер атаки, который может создать угрозу для любой обороны.
Последние матчи «Фулхэма»:
- «Кристал Пэлас» 0:2 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 2:1 «Брентфорд»
- «Эвертон» 1:1 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 1:3 «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити» 3:2 «Фулхэм»
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-й строчке с 6 очками. Несмотря на низкую позицию, команда активно забивает: 10 мячей в последних 5 играх. Главная проблема – оборона, пропускающая в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Матеус Кунья, также с пятью голами.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- «Вулверхэмптон» 2:0 «Саутгемптон»
- «Вулверхэмптон» 2:2 «Кристал Пэлас»
- «Брайтон» 2:2 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Манчестер Сити»
- «Брентфорд» 5:3 «Вулверхэмптон»
Личные встречи
История очных встреч говорит о небольшом преимуществе «Вулверхэмптона», который не проигрывал в 7 из последних 9 матчей против «Фулхэма». Однако домашние встречи на стороне «Фулхэма» – 7 побед в последних 8 играх.
Последние встречи:
- «Вулверхэмптон» 2:1 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 3:2 «Вулверхэмптон»
- «Фулхэм» 1:1 «Вулверхэмптон»
Статистика
«Фулхэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия без поражений: 3 матча
«Вулверхэмптон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия без поражений: 3 матча
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»
Ожидается упорное противостояние с обилием голевых моментов. Оборона обеих команд находится не в лучшей форме, что создаст условия для обмена голами. «Фулхэм» имеет небольшое преимущество благодаря фактору домашнего поля.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Ничья или победа «Фулхэма» (1X) – коэффициент 1.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным результатом видится ничья с обменом голами.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.
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