23 ноября на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон». Оба коллектива демонстрируют неплохую форму в атаке, что обещает интересное противостояние.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 7-е место с 18 очками, демонстрируя стабильную результативность – команда забивает в каждом из последних 10 матчей. Однако проблемы в обороне видны невооруженным глазом: 8 пропущенных мячей за последние 5 игр. Рауль Хименес с пятью голами – лидер атаки, который может создать угрозу для любой обороны.

Последние матчи «Фулхэма»:

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-й строчке с 6 очками. Несмотря на низкую позицию, команда активно забивает: 10 мячей в последних 5 играх. Главная проблема – оборона, пропускающая в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Матеус Кунья, также с пятью голами.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

Личные встречи

История очных встреч говорит о небольшом преимуществе «Вулверхэмптона», который не проигрывал в 7 из последних 9 матчей против «Фулхэма». Однако домашние встречи на стороне «Фулхэма» – 7 побед в последних 8 играх.

Последние встречи:

Статистика

«Фулхэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений: 3 матча

«Вулверхэмптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без поражений: 3 матча

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»

Ожидается упорное противостояние с обилием голевых моментов. Оборона обеих команд находится не в лучшей форме, что создаст условия для обмена голами. «Фулхэм» имеет небольшое преимущество благодаря фактору домашнего поля.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Ничья или победа «Фулхэма» (1X) – коэффициент 1.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным результатом видится ничья с обменом голами.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.

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