23 ноября на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Брентфорд» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Матч обещает быть напряженным: обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице.

«Эвертон»

«Эвертон» находится на 16-й строчке с 10 очками. Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в атаке, забив всего три гола в последних пяти матчах. Однако оборона у «Эвертона» выглядит достаточно надежной, пропущено лишь два гола за тот же период. Лучший бомбардир команды Дуайт Макнил с четырьмя голами остается главной надеждой в нападении. Домашние матчи традиционно являются сильной стороной «Эвертона», особенно против «Брентфорда».

Последние матчи «Эвертона»:

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 11-е место с 16 очками. Команда демонстрирует результативную игру в атаке, забив 10 голов за последние пять матчей, но уязвимость в обороне остается главной проблемой – пропущено также 10 голов. Бриан Мбемо с восемью голами в 13 матчах уверенно лидирует в атаке и является ключевым игроком команды. Однако, выездные матчи складываются для «Брентфорда» неудачно – четыре поражения подряд.

Последние матчи «Брентфорда»:

Личные встречи

В очных встречах «Эвертон» выглядит успешнее, выиграв три последних матча. Особенно уверенно команда играет дома против «Брентфорда».

Последние встречи:

Статистика

«Эвертон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия без побед: 3 матча

«Брентфорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия поражений в гостях: 4 матча

Прогноз на матч «Эвертон» – «Брентфорд»

Матч обещает быть упорным. «Эвертон» рассчитывает на домашнюю поддержку и свои сильные стороны в обороне, тогда как «Брентфорд» сделает ставку на атакующую мощь. Ожидается игра с обоюдными шансами на успех, но небольшое преимущество у «Эвертона» благодаря домашнему фактору.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Победа «Эвертона» или ничья (1X) – коэффициент 1.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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