23 ноября на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Брентфорд» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Матч обещает быть напряженным: обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице.
«Эвертон»
«Эвертон» находится на 16-й строчке с 10 очками. Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в атаке, забив всего три гола в последних пяти матчах. Однако оборона у «Эвертона» выглядит достаточно надежной, пропущено лишь два гола за тот же период. Лучший бомбардир команды Дуайт Макнил с четырьмя голами остается главной надеждой в нападении. Домашние матчи традиционно являются сильной стороной «Эвертона», особенно против «Брентфорда».
Последние матчи «Эвертона»:
- «Вест Хэм» 0:0 «Эвертон»
- «Саутгемптон» 1:0 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Фулхэм»
- «Ипсвич» 0:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 0:0 «Ньюкасл»
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 11-е место с 16 очками. Команда демонстрирует результативную игру в атаке, забив 10 голов за последние пять матчей, но уязвимость в обороне остается главной проблемой – пропущено также 10 голов. Бриан Мбемо с восемью голами в 13 матчах уверенно лидирует в атаке и является ключевым игроком команды. Однако, выездные матчи складываются для «Брентфорда» неудачно – четыре поражения подряд.
Последние матчи «Брентфорда»:
- «Брентфорд» 3:2 «Борнмут»
- «Фулхэм» 2:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 1:1 «Шеффилд Уэнсдей» (победа по пенальти)
- «Брентфорд» 4:3 «Ипсвич»
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Брентфорд»
Личные встречи
В очных встречах «Эвертон» выглядит успешнее, выиграв три последних матча. Особенно уверенно команда играет дома против «Брентфорда».
Последние встречи:
- «Эвертон» 1:0 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 1:3 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:0 «Брентфорд»
Статистика
«Эвертон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия без побед: 3 матча
«Брентфорд»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия поражений в гостях: 4 матча
Прогноз на матч «Эвертон» – «Брентфорд»
Матч обещает быть упорным. «Эвертон» рассчитывает на домашнюю поддержку и свои сильные стороны в обороне, тогда как «Брентфорд» сделает ставку на атакующую мощь. Ожидается игра с обоюдными шансами на успех, но небольшое преимущество у «Эвертона» благодаря домашнему фактору.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Победа «Эвертона» или ничья (1X) – коэффициент 1.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.
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