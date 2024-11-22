23 ноября на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимает «Кристал Пэлас» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в поиске стабильности, что делает этот матч важным для улучшения турнирных позиций.

«Астон Вилла» находится на 9-м месте с 18 очками. Команда переживает непростой период, не выигрывая в трех последних матчах и демонстрируя нестабильность в обороне – 10 пропущенных голов за пять игр. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, на счету которого 8 голов, является ключевой фигурой в атаке. На домашнем поле «Астон Вилла» традиционно играет сильнее, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего.

Последние матчи «Астон Виллы»:

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 18-е место с 7 очками, находясь в зоне вылета. Команда также испытывает проблемы с результативностью и обороной, но имеет ярко выраженного лидера в атаке – Жан-Филиппа Матета, который забил 5 голов. Гостевые матчи даются «Пэлас» нелегко: команда не выигрывает в пяти последних играх на выезде.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды обменивались победами, но преимущество было на стороне «Астон Виллы» в домашних матчах. Однако, недавняя победа «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги (2:1) может придать гостям уверенности.

Последние встречи:

Статистика

«Астон Вилла»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без побед: 3 матча

«Кристал Пэлас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без побед на выезде: 5 матчей

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»

Матч обещает быть напряженным, с шансами обеих команд. «Астон Вилла» имеет преимущество домашнего поля, но их нестабильная оборона может позволить гостям забить. Скорее всего, матч закончится результативной ничьей или минимальной победой одной из сторон.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья с забитыми голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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