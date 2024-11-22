Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимает «Кристал Пэлас» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в поиске стабильности, что делает этот матч важным для улучшения турнирных позиций.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на 9-м месте с 18 очками. Команда переживает непростой период, не выигрывая в трех последних матчах и демонстрируя нестабильность в обороне – 10 пропущенных голов за пять игр. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, на счету которого 8 голов, является ключевой фигурой в атаке. На домашнем поле «Астон Вилла» традиционно играет сильнее, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 18-е место с 7 очками, находясь в зоне вылета. Команда также испытывает проблемы с результативностью и обороной, но имеет ярко выраженного лидера в атаке – Жан-Филиппа Матета, который забил 5 голов. Гостевые матчи даются «Пэлас» нелегко: команда не выигрывает в пяти последних играх на выезде.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды обменивались победами, но преимущество было на стороне «Астон Виллы» в домашних матчах. Однако, недавняя победа «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги (2:1) может придать гостям уверенности.

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 1:2 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 5:0 «Астон Вилла»
    • «Астон Вилла» 3:1 «Кристал Пэлас»

    Статистика

    «Астон Вилла»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед: 3 матча

    «Кристал Пэлас»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без побед на выезде: 5 матчей

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»

    Матч обещает быть напряженным, с шансами обеих команд. «Астон Вилла» имеет преимущество домашнего поля, но их нестабильная оборона может позволить гостям забить. Скорее всего, матч закончится результативной ничьей или минимальной победой одной из сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья с забитыми голами.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 