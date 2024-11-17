Загул сборной Брунея в Краснодаре, титул «Зенита», травма Бабича и другие новости

Стало известно, сколько основных игроков Сирии пропустят матч с Россией.

«Гавр» обязали разгрузить зарплатную ведомость – это может ускорить возвращение Кузяева в «Зенит».

Реакция представителя Дзюбы на заявление Генича, завуалированно назвавшего Артема «псиной».

Батраков ответил, куда будет девать деньги после повышения зарплаты в «Локо».

Стало известно, сколько РФС заплатил за приезд сборной Брунея.

В РФС объяснили, зачем был нужен матч с Брунеем.

Стало известно, какую зарплату предлагали Дзюбе в Саудовской Аравии.

Бабич травмировался в сборной Сербии.

Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу «псиной».

Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда я вернусь».

Игроки Брунея зажгли после 0:11 от России: пошли в бар и танцевали под «Знаешь ли ты».

Женский «Зенит» стал чемпионом России в 3-й раз подряд.

Григорян назвал Иисуса Христоса российского футбола.