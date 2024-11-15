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    • Прогноз на точный счет матча «Нефтехимик» – «Арсенал», Первая лига, 16 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нефтехимик» – «Арсенал», Первая лига, 16 ноября 2024 года

    16 ноября на стадионе «Нефтехимик» состоится встреча между «Нефтехимиком» и «Арсеналом» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Обе команды борются за стабильность в результатах, однако «Арсенал» находится ближе к лидирующим позициям, несмотря на отсутствие побед в последних матчах.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 12-е место с 22 очками. Команда не выигрывает в четырех последних матчах, что указывает на определенные трудности в стабильности результатов. В последнем туре они потерпели поражение от «Балтики» со счетом 1:2. «Нефтехимик» забивает достаточно скромно – всего четыре гола за последние пять игр, однако их защита играет на среднем уровне, пропуская всего один гол за матч. Султан Джамилов, лучший бомбардир с тремя голами, будет ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Нефтехимика»:

    «Арсенал»

    «Арсенал» идет на 4-м месте с 29 очками, но не может выиграть уже в восьми матчах подряд. Последняя игра против «Алании» завершилась вничью 0:0, что подчеркивает их текущие трудности с результативностью и стабильностью в атаке. За последние пять матчей они забили всего четыре гола, что соответствует их средней результативности – 0.8 гола за игру. Максим Турищев, лучший бомбардир команды с пятью голами, остаeтся главной угрозой для обороны соперника.

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    История встреч показывает, что «Арсенал» традиционно успешен в матчах против «Нефтехимика», не проигрывая в восьми из девяти последних встреч. Однако многие игры между этими командами завершались вничью или с минимальным отрывом. Последняя встреча в августе этого года завершилась ничьей 1:1, что указывает на склонность обеих команд к осторожной игре в таких матчах.

    Статистика

    «Нефтехимик»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • «Нефтехимик» не выигрывает в 4 последних матчах

    «Арсенал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • «Арсенал» не выигрывает в 8 последних матчах

    Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Арсенал»

    Матч ожидается с низкой результативностью, учитывая оборонительные тактики обеих команд и слабую реализацию моментов в последних матчах. «Арсенал», несмотря на свои высокие позиции в таблице, находится в поиске стабильных результатов и едва ли сможет добиться уверенной победы. С учетом прошлых встреч и текущей формы команд, ничейный результат кажется наиболее вероятным.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.00.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов, предположительно 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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