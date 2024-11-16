Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

«Нефтехимик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 16:50
Нефтехимик
16.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
56' Р. Магомедов 85' Р. Магомедов
21' М. Ситдиков (АГ) 69' М. Одейинка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-1-3-1-2
66
Янович
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
3-1-1-3-2
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
18
Попов
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
5
Морозов
16
Денисов
16
Денисов
5
Морозов
73
Петров
27
Голыбин
27
Голыбин
73
Петров
9
Алиев
9
Першин
9
Першин
9
Алиев
10
Гелоян
6
Печенкин
6
Печенкин
10
Гелоян
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
9
Липовой
21
Шевченко
21
Шевченко
9
Липовой
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Арсенала», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Арсенал»

«Нефтехимик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Нефтехимик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+