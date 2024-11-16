16.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-3-1-2
66
Янович
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
3-1-1-3-2
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
18
Попов
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
5
Морозов
16
Денисов
16
Денисов
5
Морозов
73
Петров
27
Голыбин
27
Голыбин
73
Петров
9
Алиев
9
Першин
9
Першин
9
Алиев
10
Гелоян
6
Печенкин
6
Печенкин
10
Гелоян
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
9
Липовой
21
Шевченко
21
Шевченко
9
Липовой
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Арсенала», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»