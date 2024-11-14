Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Венесуэла – Бразилия, Квалификация ЧМ, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Венесуэла – Бразилия, Квалификация ЧМ, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на стадионе «Estadio Monumental de Maturín» Венесуэла примет Бразилию в рамках 11 тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Бразилия, борющаяся за выход в финальный турнир, сыграет против Венесуэлы, которая стремится прервать свою безвыигрышную серию.

    Венесуэла

    Венесуэла занимает 8 место в группе, набрав 11 очков за 10 туров. Команда не может выиграть в шести последних матчах, что говорит о нестабильности и недостатке эффективности в атаке. Венесуэла забила всего три гола в последних пяти играх (в среднем 0.6 за игру) и пропустила восемь голов, что подчеркивает их уязвимость в обороне. Лучший бомбардир команды, Хосе Саломон Рондон, забил 6 голов в 16 матчах, однако его усилий не хватает для достижения стабильных результатов.

    Последние матчи Венесуэлы:

    • Парагвай 2:1 Венесуэла
    • Венесуэла 1:1 Аргентина
    • Венесуэла 0:0 Уругвай
    • Боливия 4:0 Венесуэла
    • Венесуэла 1:1 Канада (по пенальти 3:4)

    Бразилия

    Бразилия занимает 4 место в турнирной таблице, имея 16 очков и продолжающуюся серию успешных матчей. Бразильцы уверенно обыграли Перу со счетом 4:0 в предыдущем туре, демонстрируя свою атакующую мощь. За последние пять матчей Бразилия забила 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропустила лишь два (в среднем 0.4 за игру). Лидером нападения является Рафинья, который забил 4 гола в 18 матчах за сборную. Команда стабильно играет в обороне, что увеличивает их шансы на успех против Венесуэлы.

    Последние матчи Бразилии:

    • Бразилия 4:0 Перу
    • Чили 1:2 Бразилия
    • Парагвай 1:0 Бразилия
    • Бразилия 1:0 Эквадор
    • Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)

    Личные встречи

    Бразилия имеет уверенное преимущество в личных встречах: команда не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах. Последняя встреча в октябре 2023 года завершилась ничьей 1:1, однако большинство прошлых матчей завершались победами Бразилии. Венесуэла, несмотря на борьбу, традиционно испытывает трудности в матчах против Бразилии, особенно в плане сдерживания атаки соперника.

    Статистика

    Венесуэла

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Венесуэла не выигрывает в 6 последних матчах

    Бразилия

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Бразилия не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах

    Прогноз на матч Венесуэла – Бразилия

    Бразилия выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря стабильной обороне и высокому уровню атаки. Венесуэла, имея проблемы в защите и слабую результативность, вероятно, столкнется с трудностями в попытках удержать натиск соперника. Бразилия, обладая преимуществом в личных встречах и текущей формой, имеет все шансы на победу, при этом игра, вероятно, пройдет с невысокой результативностью со стороны хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Бразилии с форой (-1) – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Бразилии с форой (-1) за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии с результатом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Бразилии за коэффициент 6.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 