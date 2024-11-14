15 ноября на стадионе «Estadio Monumental de Maturín» Венесуэла примет Бразилию в рамках 11 тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Бразилия, борющаяся за выход в финальный турнир, сыграет против Венесуэлы, которая стремится прервать свою безвыигрышную серию.

Венесуэла

Венесуэла занимает 8 место в группе, набрав 11 очков за 10 туров. Команда не может выиграть в шести последних матчах, что говорит о нестабильности и недостатке эффективности в атаке. Венесуэла забила всего три гола в последних пяти играх (в среднем 0.6 за игру) и пропустила восемь голов, что подчеркивает их уязвимость в обороне. Лучший бомбардир команды, Хосе Саломон Рондон, забил 6 голов в 16 матчах, однако его усилий не хватает для достижения стабильных результатов.

Последние матчи Венесуэлы:

Парагвай 2:1 Венесуэла

Венесуэла 1:1 Аргентина

Венесуэла 0:0 Уругвай

Боливия 4:0 Венесуэла

Венесуэла 1:1 Канада (по пенальти 3:4)

Бразилия

Бразилия занимает 4 место в турнирной таблице, имея 16 очков и продолжающуюся серию успешных матчей. Бразильцы уверенно обыграли Перу со счетом 4:0 в предыдущем туре, демонстрируя свою атакующую мощь. За последние пять матчей Бразилия забила 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропустила лишь два (в среднем 0.4 за игру). Лидером нападения является Рафинья, который забил 4 гола в 18 матчах за сборную. Команда стабильно играет в обороне, что увеличивает их шансы на успех против Венесуэлы.

Последние матчи Бразилии:

Бразилия 4:0 Перу

Чили 1:2 Бразилия

Парагвай 1:0 Бразилия

Бразилия 1:0 Эквадор

Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)

Личные встречи

Бразилия имеет уверенное преимущество в личных встречах: команда не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах. Последняя встреча в октябре 2023 года завершилась ничьей 1:1, однако большинство прошлых матчей завершались победами Бразилии. Венесуэла, несмотря на борьбу, традиционно испытывает трудности в матчах против Бразилии, особенно в плане сдерживания атаки соперника.

Статистика

Венесуэла

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Венесуэла не выигрывает в 6 последних матчах

Бразилия

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Бразилия не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах

Прогноз на матч Венесуэла – Бразилия

Бразилия выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря стабильной обороне и высокому уровню атаки. Венесуэла, имея проблемы в защите и слабую результативность, вероятно, столкнется с трудностями в попытках удержать натиск соперника. Бразилия, обладая преимуществом в личных встречах и текущей формой, имеет все шансы на победу, при этом игра, вероятно, пройдет с невысокой результативностью со стороны хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа Бразилии с форой (-1) – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Бразилии с форой (-1) за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии с результатом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу Бразилии за коэффициент 6.00.

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