15 ноября на стадионе «Estadio Monumental de Maturín» Венесуэла примет Бразилию в рамках 11 тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Бразилия, борющаяся за выход в финальный турнир, сыграет против Венесуэлы, которая стремится прервать свою безвыигрышную серию.
Венесуэла
Венесуэла занимает 8 место в группе, набрав 11 очков за 10 туров. Команда не может выиграть в шести последних матчах, что говорит о нестабильности и недостатке эффективности в атаке. Венесуэла забила всего три гола в последних пяти играх (в среднем 0.6 за игру) и пропустила восемь голов, что подчеркивает их уязвимость в обороне. Лучший бомбардир команды, Хосе Саломон Рондон, забил 6 голов в 16 матчах, однако его усилий не хватает для достижения стабильных результатов.
Последние матчи Венесуэлы:
- Парагвай 2:1 Венесуэла
- Венесуэла 1:1 Аргентина
- Венесуэла 0:0 Уругвай
- Боливия 4:0 Венесуэла
- Венесуэла 1:1 Канада (по пенальти 3:4)
Бразилия
Бразилия занимает 4 место в турнирной таблице, имея 16 очков и продолжающуюся серию успешных матчей. Бразильцы уверенно обыграли Перу со счетом 4:0 в предыдущем туре, демонстрируя свою атакующую мощь. За последние пять матчей Бразилия забила 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропустила лишь два (в среднем 0.4 за игру). Лидером нападения является Рафинья, который забил 4 гола в 18 матчах за сборную. Команда стабильно играет в обороне, что увеличивает их шансы на успех против Венесуэлы.
Последние матчи Бразилии:
- Бразилия 4:0 Перу
- Чили 1:2 Бразилия
- Парагвай 1:0 Бразилия
- Бразилия 1:0 Эквадор
- Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)
Личные встречи
Бразилия имеет уверенное преимущество в личных встречах: команда не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах. Последняя встреча в октябре 2023 года завершилась ничьей 1:1, однако большинство прошлых матчей завершались победами Бразилии. Венесуэла, несмотря на борьбу, традиционно испытывает трудности в матчах против Бразилии, особенно в плане сдерживания атаки соперника.
Статистика
Венесуэла
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Венесуэла не выигрывает в 6 последних матчах
Бразилия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Бразилия не проигрывает Венесуэле в 11 последних матчах
Прогноз на матч Венесуэла – Бразилия
Бразилия выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря стабильной обороне и высокому уровню атаки. Венесуэла, имея проблемы в защите и слабую результативность, вероятно, столкнется с трудностями в попытках удержать натиск соперника. Бразилия, обладая преимуществом в личных встречах и текущей формой, имеет все шансы на победу, при этом игра, вероятно, пройдет с невысокой результативностью со стороны хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа Бразилии с форой (-1) – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Бразилии с форой (-1) за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии с результатом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу Бразилии за коэффициент 6.00.
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