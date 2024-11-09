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    • Прогноз на матч «Верес» – «Рух», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Верес» – «Рух», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Stadion Avanhard» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Рухом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и будут стремиться заработать важные очки.

    «Верес»

    «Верес» занимает 11-е место с 12 очками, демонстрируя сдержанную и осторожную игру. Команда уже три матча подряд заканчивает вничью, что отражает ее склонность к плотной обороне и недостаточную агрессивность в атаке. Лучший бомбардир, Марко Мрвальевич, забил всего три гола за 14 игр, что указывает на скромную результативность команды. В последних пяти играх «Верес» забил 5 голов и пропустил 4, удерживая серию без поражений.

    Последние матчи «Вереса»:

    «Рух»

    «Рух» располагается на 8-й строчке с 15 очками, однако не может выиграть уже семь матчей подряд. Команда показывает нестабильность в обороне, пропуская голы в каждом из последних четырех матчей. Лучший бомбардир, Игорь Краснопир, забил пять голов, что помогает поддерживать результативность. В последних пяти играх «Рух» забил 4 и пропустил столько же, что говорит о сбалансированной, но не очень результативной игре.

    Последние матчи «Руха»:

    Личные встречи

    В последних матчах против «Вереса» «Рух» добился успеха, выиграв три последние очные встречи, включая товарищеский матч, который закончился разгромной победой 4:0. Однако дома «Верес» традиционно играет крепче, не проигрывая в восьми из девяти предыдущих встреч на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Рух» 4:0 «Верес» (тов.)
    • «Рух» 3:1 «Верес»
    • «Верес» 2:5 «Рух»

    Статистика

    «Верес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 3 матча подряд

    «Рух»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без побед: 7 матчей

    Прогноз на матч «Верес» – «Рух»

    Ожидается равный поединок, где обе команды, скорее всего, будут играть осторожно, стремясь избежать ошибок. «Верес» с его крепкой обороной имеет шанс на минимальную победу или ничью, но «Рух» также может воспользоваться возможностями в атаке, если им удастся пробить оборону хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья с минимальным количеством забитых голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 12:12
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