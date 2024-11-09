10 ноября на стадионе «Stadion Avanhard» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Рухом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и будут стремиться заработать важные очки.
«Верес»
«Верес» занимает 11-е место с 12 очками, демонстрируя сдержанную и осторожную игру. Команда уже три матча подряд заканчивает вничью, что отражает ее склонность к плотной обороне и недостаточную агрессивность в атаке. Лучший бомбардир, Марко Мрвальевич, забил всего три гола за 14 игр, что указывает на скромную результативность команды. В последних пяти играх «Верес» забил 5 голов и пропустил 4, удерживая серию без поражений.
Последние матчи «Вереса»:
- «Оболонь» 0:0 «Верес»
- «Верес» 2:1 «Оболонь» (Кубок)
- «Верес» 2:2 «Ворскла»
- «Черноморец Одесса» 1:1 «Верес»
- «Полесье» 0:0 «Верес» (тов.)
«Рух»
«Рух» располагается на 8-й строчке с 15 очками, однако не может выиграть уже семь матчей подряд. Команда показывает нестабильность в обороне, пропуская голы в каждом из последних четырех матчей. Лучший бомбардир, Игорь Краснопир, забил пять голов, что помогает поддерживать результативность. В последних пяти играх «Рух» забил 4 и пропустил столько же, что говорит о сбалансированной, но не очень результативной игре.
Последние матчи «Руха»:
- «Кривбасс» 1:1 «Рух»
- «Рух» 1:0 «Карпаты» (Кубок)
- «Рух» 1:1 «Черноморец Одесса»
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
- «Александрия» 1:1 «Рух»
Личные встречи
В последних матчах против «Вереса» «Рух» добился успеха, выиграв три последние очные встречи, включая товарищеский матч, который закончился разгромной победой 4:0. Однако дома «Верес» традиционно играет крепче, не проигрывая в восьми из девяти предыдущих встреч на своем поле.
Последние встречи:
- «Рух» 4:0 «Верес» (тов.)
- «Рух» 3:1 «Верес»
- «Верес» 2:5 «Рух»
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений: 3 матча подряд
«Рух»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без побед: 7 матчей
Прогноз на матч «Верес» – «Рух»
Ожидается равный поединок, где обе команды, скорее всего, будут играть осторожно, стремясь избежать ошибок. «Верес» с его крепкой обороной имеет шанс на минимальную победу или ничью, но «Рух» также может воспользоваться возможностями в атаке, если им удастся пробить оборону хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – ничья с минимальным количеством забитых голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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