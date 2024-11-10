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  • «Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 12:50
Верес
10.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Рух
6' В. Дахновский 22' Л. Кампос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
4-1-1-2-2
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
99
Кампос
3-2-3-2
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
70
Климчук
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
6
Пидгурский
10
Притула
10
Притула
6
Пидгурский
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
70
Климчук
95
Краснопир
95
Краснопир
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Верес
Рух
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Руха», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Рух»

«Верес» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Верес
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