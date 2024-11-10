10.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
4-1-1-2-2
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
99
Кампос
3-2-3-2
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
70
Климчук
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
6
Пидгурский
10
Притула
10
Притула
6
Пидгурский
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
70
Климчук
95
Краснопир
95
Краснопир
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Верес
Рух
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Руха», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»