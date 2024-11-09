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    • Прогноз на точный счет матча «Интер Майами» – «Атланта Юнайтед», МЛС, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер Майами» – «Атланта Юнайтед», МЛС, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Chase Stadium» пройдет матч между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» в рамках первого тура нового сезона МЛС. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает зрелищный и насыщенный голевыми моментами поединок.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» завершил предыдущий сезон на высоком уровне, забивая в каждом из последних 22 матчей. В последних пяти встречах команда отметилась 13 забитыми мячами, но и пропустила 7. В атаке «Интер Майами» стабильно создает угрозу благодаря хорошей форме своих лидеров, а также высоким показателям на домашнем поле. Команда обладает сильной атакующей линией, но проблемы в обороне делают их уязвимыми.

    Последние матчи «Интер Майами»:

    • «Атланта Юнайтед» 2:1 «Интер Майами»
    • «Интер Майами» 2:1 «Атланта Юнайтед»
    • «Интер Майами» 6:2 «Нью-Инглэнд Революшн»
    • «Торонто» 0:1 «Интер Майами»
    • «Коламбус Крю» 2:3 «Интер Майами»

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» также проявляет стабильность в атаке, забивая в последних 9 матчах подряд. Команда демонстрирует зрелищный футбол, что подтверждается 9 голами в последних пяти матчах. Однако защита «Атланта Юнайтед» вызывает вопросы: команда пропускает в каждом из последних десяти матчей, что открывает возможности для соперника. В матчах на выезде команда показывает сильные результаты, избегая поражений в пяти из семи последних встреч.

    Последние матчи «Атланта Юнайтед»:

    • «Атланта Юнайтед» 2:1 «Интер Майами»
    • «Интер Майами» 2:1 «Атланта Юнайтед»
    • «Монреаль Импэкт» 2:2 «Атланта Юнайтед» (пен. 4:5)
    • «Орландо Сити» 1:2 «Атланта Юнайтед»
    • «Атланта Юнайтед» 2:1 «Нью-Йорк Ред Буллс»

    Личные встречи

    Очные противостояния показывают, что «Интер Майами» успешно выступает дома против «Атланта Юнайтед», не проигрывая в шести из семи последних матчей. Однако гостям удается регулярно забивать, и последние матчи демонстрируют близкие счета, что делает предстоящий поединок еще более непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «Атланта Юнайтед» 2:1 «Интер Майами»
    • «Интер Майами» 2:1 «Атланта Юнайтед»
    • «Атланта Юнайтед» 2:2 «Интер Майами»

    Статистика

    «Интер Майами»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 22 матча подряд

    «Атланта Юнайтед»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Интер Майами» – «Атланта Юнайтед»

    Ожидается зрелищный матч с обилием голов с обеих сторон. Оборона обеих команд уязвима, а атака стабильна и продуктивна. «Интер Майами», играя дома, будет иметь небольшое преимущество, однако «Атланта Юнайтед» вполне способна забить минимум один мяч в ответ.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Победа «Интер Майами» или ничья (1X) – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – напряженная и результативная игра с небольшим перевесом хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Интер Майами» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 12:09
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