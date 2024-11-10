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    • Семин отреагировал на победу команды Миранчука над Месси в США

    Семин отреагировал на победу команды Миранчука над Месси в США

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поздравил Алексея Миранчука.

    • Российский полузащитник вышел вместе с «Атлантой Юнайтед» в четвертьфинал МЛС.
    • В 1/8 финала клуб обыграл «Интер Майами» Лионеля Месси.
    • Миранчук сделал результативную передачу.

    «Надо поздравить Лeшу, это для него большой успех, будет приковано большое внимание – в таком матче одержать победу над некогда лучшими игроками в мире. Выбор уже сделан, теперь нужно достигать успехов. Победа над «Интером» ведь не конечный результат, команда идeт дальше», – сказал Сeмин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2024 13:17
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