Семин отреагировал на победу команды Миранчука над Месси в США

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поздравил Алексея Миранчука.

Российский полузащитник вышел вместе с «Атлантой Юнайтед» в четвертьфинал МЛС.

В 1/8 финала клуб обыграл «Интер Майами» Лионеля Месси.

Миранчук сделал результативную передачу.

«Надо поздравить Лeшу, это для него большой успех, будет приковано большое внимание – в таком матче одержать победу над некогда лучшими игроками в мире. Выбор уже сделан, теперь нужно достигать успехов. Победа над «Интером» ведь не конечный результат, команда идeт дальше», – сказал Сeмин.

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