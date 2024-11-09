9 ноября 2024 года в 18:00 в рамках 18-го тура Первой лиги пройдет матч между «Нефтехимиком» и «Балтикой».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице с 22 очками после 17 матчей. У команды 5 побед, 7 ничьих и 5 поражений, разница мячей -2 (14 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

«Балтика»

«Балтика» на 2-й позиции в турнирной таблице с 33 очками после 17 матчей. У команды 9 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей +10 (21 забито, 11 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Балтика»

В предстоящей встрече хозяева выглядят фаворитом матча. Команда пребывает в неплохой форме – «Балтика» в последних 10 играх 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Нефтехимик» же одержал только 2 победы, однако обе виктории были достигнуты дома, поэтому подстрахуемся и поставим на победу «Балтики» или ничью (1.25).

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