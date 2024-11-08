9 ноября на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» встретится с «Нантом» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. Обе команды намерены укрепить свои позиции в турнирной таблице, и ожидается напряженная игра с большим количеством борьбы в центре поля.

«Ланс»

«Ланс» занимает 7-е место с 14 очками и продолжает борьбу за место в верхней части таблицы. Команда отличается неплохой защитой и показывает стабильные результаты на домашнем поле, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей на «Болларт-Делелис». Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир с 3 голами, играет ключевую роль в атаке. Несмотря на это, результативность команды остается умеренной: в последних пяти играх они забили всего 4 гола, пропустив при этом 5.

Последние матчи «Ланса»:

ПСЖ 1:0 Ланс

Ланс 0:2 Лилль

Сент-Этьен 0:2 Ланс

Страсбур 2:2 Ланс

Ланс 0:0 Ницца

«Нант»

«Нант» занимает 14-е место с 10 очками и переживает трудный период – команда не выигрывает на протяжении семи матчей, пропуская в среднем по 2 гола за игру. Мозес Саймон, забивший 2 гола, – один из немногих ярких моментов в атаке. Однако «Нанту» не хватает стабильности в защите, что приводит к регулярным потерям очков. В последних пяти играх они забили 5 голов и пропустили 10.

Последние матчи «Нанта»:

Нант 1:2 Марсель

Страсбур 3:1 Нант

Нант 1:1 Ницца

Лион 2:0 Нант

Нант 2:2 Сент-Этьен

Личные встречи

В последних встречах преимущество на стороне «Ланса», который выиграл три из пяти матчей против «Нанта». Особенно примечательна победа «Ланса» со счетом 4:0 в октябре 2023 года. История игр между этими командами предполагает, что «Ланс» может уверенно играть на своем поле, что увеличивает их шансы на победу.

Последние встречи:

Нант 0:1 Ланс

Ланс 4:0 Нант

Нант 2:1 Ланс (Кубок)

Ланс 3:1 Нант

Нант 0:0 Ланс

Статистика

«Ланс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений дома: 11 из 13 матчей

«Нант»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без побед: 7 матчей

Прогноз на матч «Ланс» – «Нант»

Ожидается, что «Ланс» воспользуется преимуществом домашнего поля и уязвимой обороной «Нанта». Команда хозяев скорее всего обеспечит себе победу, в то время как «Нант» может бороться за забитый гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ланса» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Ланса» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа хозяев с преимуществом в один мяч.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ланса» за коэффициент 8.50.

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