9 ноября на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» встретится с «Нантом» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. Обе команды намерены укрепить свои позиции в турнирной таблице, и ожидается напряженная игра с большим количеством борьбы в центре поля.
«Ланс»
«Ланс» занимает 7-е место с 14 очками и продолжает борьбу за место в верхней части таблицы. Команда отличается неплохой защитой и показывает стабильные результаты на домашнем поле, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей на «Болларт-Делелис». Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир с 3 голами, играет ключевую роль в атаке. Несмотря на это, результативность команды остается умеренной: в последних пяти играх они забили всего 4 гола, пропустив при этом 5.
Последние матчи «Ланса»:
- ПСЖ 1:0 Ланс
- Ланс 0:2 Лилль
- Сент-Этьен 0:2 Ланс
- Страсбур 2:2 Ланс
- Ланс 0:0 Ницца
«Нант»
«Нант» занимает 14-е место с 10 очками и переживает трудный период – команда не выигрывает на протяжении семи матчей, пропуская в среднем по 2 гола за игру. Мозес Саймон, забивший 2 гола, – один из немногих ярких моментов в атаке. Однако «Нанту» не хватает стабильности в защите, что приводит к регулярным потерям очков. В последних пяти играх они забили 5 голов и пропустили 10.
Последние матчи «Нанта»:
- Нант 1:2 Марсель
- Страсбур 3:1 Нант
- Нант 1:1 Ницца
- Лион 2:0 Нант
- Нант 2:2 Сент-Этьен
Личные встречи
В последних встречах преимущество на стороне «Ланса», который выиграл три из пяти матчей против «Нанта». Особенно примечательна победа «Ланса» со счетом 4:0 в октябре 2023 года. История игр между этими командами предполагает, что «Ланс» может уверенно играть на своем поле, что увеличивает их шансы на победу.
Последние встречи:
- Нант 0:1 Ланс
- Ланс 4:0 Нант
- Нант 2:1 Ланс (Кубок)
- Ланс 3:1 Нант
- Нант 0:0 Ланс
Статистика
«Ланс»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений дома: 11 из 13 матчей
«Нант»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия без побед: 7 матчей
Прогноз на матч «Ланс» – «Нант»
Ожидается, что «Ланс» воспользуется преимуществом домашнего поля и уязвимой обороной «Нанта». Команда хозяев скорее всего обеспечит себе победу, в то время как «Нант» может бороться за забитый гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ланса» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Ланса» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа хозяев с преимуществом в один мяч.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ланса» за коэффициент 8.50.
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