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    • Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Байер», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Байер», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Рурштадион» «Бохум» встречается с «Байером» в рамках десятого тура Бундеслиги. Матч ожидается напряженным, учитывая текущее положение «Бохума» и амбиции «Байера».

    «Бохум»

    «Бохум» переживает крайне сложный сезон, занимая последнее место в Бундеслиге с одним очком после девяти туров. Команда в кризисе: за последние пять игр пропущено 20 голов, что говорит о слабости в защите. В последних матчах «Бохум» старается набирать результативность, забив 6 голов в пяти играх. Однако, значительные проблемы с обороной и череда поражений показывают, что команде будет трудно справиться с «Байером».

    Последние матчи «Бохума»:

    «Байер»

    «Байер» показывает стабильные результаты, занимая 4-е место с 16 очками. Команда не проигрывает в последних семи играх, и в то время как они завершили матч против «Штутгарта» вничью, общая форма остается высокой. Лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе продолжает показывать уверенную игру, забив 8 голов в сезоне. «Байер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, что также подтверждает их преимущество перед соперником.

    Последние матчи «Байера»:

    Личные встречи

    Последние очные матчи показывают, что «Байер» имеет преимущество в этом противостоянии. В последних восьми играх «Байер» одержал несколько уверенных побед, включая два недавних разгрома – 5:0 и 4:0. «Бохум» испытывает серьезные трудности, играя против «Байера», и это может сказаться на их результатах в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Бохум» 0:5 «Байер»
    • «Байер» 4:0 «Бохум»
    • «Бохум» 3:0 «Байер»
    • «Байер» 2:0 «Бохум»

    Статистика

    «Бохум»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 4.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 20
    • Серия поражений: 5 матчей подряд

    «Байер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без поражений: 7 матчей

    Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»

    С учетом формы «Байера» и кризисного состояния «Бохума» ожидается уверенная победа гостей. «Байер» обладает более организованной обороной и активным нападением, что дает им преимущество. «Бохум» может попытаться забить на домашнем поле, но шансы на победу для них остаются минимальными.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая проблемы в обороне «Бохума» и атакующий потенциал «Байера», наиболее вероятным исходом видится победа гостей с крупным счетом.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 8.00.

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    «Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:20
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