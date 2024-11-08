9 ноября на стадионе «Рурштадион» «Бохум» встречается с «Байером» в рамках десятого тура Бундеслиги. Матч ожидается напряженным, учитывая текущее положение «Бохума» и амбиции «Байера».
«Бохум»
«Бохум» переживает крайне сложный сезон, занимая последнее место в Бундеслиге с одним очком после девяти туров. Команда в кризисе: за последние пять игр пропущено 20 голов, что говорит о слабости в защите. В последних матчах «Бохум» старается набирать результативность, забив 6 голов в пяти играх. Однако, значительные проблемы с обороной и череда поражений показывают, что команде будет трудно справиться с «Байером».
Последние матчи «Бохума»:
- «Айнтрахт» 7:2 «Бохум»
- «Бохум» 0:5 «Бавария»
- «Хоффенхайм» 3:1 «Бохум»
- «Кельн» 2:2 «Бохум» (товарищеский матч)
- «Бохум» 1:3 «Вольфсбург»
«Байер»
«Байер» показывает стабильные результаты, занимая 4-е место с 16 очками. Команда не проигрывает в последних семи играх, и в то время как они завершили матч против «Штутгарта» вничью, общая форма остается высокой. Лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе продолжает показывать уверенную игру, забив 8 голов в сезоне. «Байер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, что также подтверждает их преимущество перед соперником.
Последние матчи «Байера»:
- «Ливерпуль» 4:0 «Байер»
- «Байер» 0:0 «Штутгарт»
- «Байер» 3:0 «Эльферсберг» (Кубок)
- «Вердер» 2:2 «Байер»
- «Брест» 1:1 «Байер» (Лига чемпионов)
Личные встречи
Последние очные матчи показывают, что «Байер» имеет преимущество в этом противостоянии. В последних восьми играх «Байер» одержал несколько уверенных побед, включая два недавних разгрома – 5:0 и 4:0. «Бохум» испытывает серьезные трудности, играя против «Байера», и это может сказаться на их результатах в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «Бохум» 0:5 «Байер»
- «Байер» 4:0 «Бохум»
- «Бохум» 3:0 «Байер»
- «Байер» 2:0 «Бохум»
Статистика
«Бохум»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 4.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 20
- Серия поражений: 5 матчей подряд
«Байер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без поражений: 7 матчей
Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»
С учетом формы «Байера» и кризисного состояния «Бохума» ожидается уверенная победа гостей. «Байер» обладает более организованной обороной и активным нападением, что дает им преимущество. «Бохум» может попытаться забить на домашнем поле, но шансы на победу для них остаются минимальными.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Учитывая проблемы в обороне «Бохума» и атакующий потенциал «Байера», наиболее вероятным исходом видится победа гостей с крупным счетом.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 8.00.
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