9 ноября на стадионе «Рурштадион» «Бохум» встречается с «Байером» в рамках десятого тура Бундеслиги. Матч ожидается напряженным, учитывая текущее положение «Бохума» и амбиции «Байера».

«Бохум»

«Бохум» переживает крайне сложный сезон, занимая последнее место в Бундеслиге с одним очком после девяти туров. Команда в кризисе: за последние пять игр пропущено 20 голов, что говорит о слабости в защите. В последних матчах «Бохум» старается набирать результативность, забив 6 голов в пяти играх. Однако, значительные проблемы с обороной и череда поражений показывают, что команде будет трудно справиться с «Байером».

Последние матчи «Бохума»:

«Байер»

«Байер» показывает стабильные результаты, занимая 4-е место с 16 очками. Команда не проигрывает в последних семи играх, и в то время как они завершили матч против «Штутгарта» вничью, общая форма остается высокой. Лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе продолжает показывать уверенную игру, забив 8 голов в сезоне. «Байер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, что также подтверждает их преимущество перед соперником.

Последние матчи «Байера»:

Личные встречи

Последние очные матчи показывают, что «Байер» имеет преимущество в этом противостоянии. В последних восьми играх «Байер» одержал несколько уверенных побед, включая два недавних разгрома – 5:0 и 4:0. «Бохум» испытывает серьезные трудности, играя против «Байера», и это может сказаться на их результатах в предстоящем матче.

Последние встречи:

«Бохум» 0:5 «Байер»

«Байер» 4:0 «Бохум»

«Бохум» 3:0 «Байер»

«Байер» 2:0 «Бохум»

Статистика

«Бохум»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 4.0

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 20

Серия поражений: 5 матчей подряд

«Байер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без поражений: 7 матчей

Прогноз на матч «Бохум» – «Байер»

С учетом формы «Байера» и кризисного состояния «Бохума» ожидается уверенная победа гостей. «Байер» обладает более организованной обороной и активным нападением, что дает им преимущество. «Бохум» может попытаться забить на домашнем поле, но шансы на победу для них остаются минимальными.

Рекомендации для ставок:

Победа «Байера» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Учитывая проблемы в обороне «Бохума» и атакующий потенциал «Байера», наиболее вероятным исходом видится победа гостей с крупным счетом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 8.00.

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