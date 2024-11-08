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    • Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Боруссия» Д, Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Боруссия» Д, Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Мева Арена» состоится встреча 10-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Боруссией» Дортмунд. Оба клуба стремятся подняться по турнирной таблице, и этот матч обещает быть насыщенным моментами и борьбой.

    «Майнц»

    «Майнц» в этом сезоне переживает нестабильные времена, занимая 13-е место с 10 очками. Последние результаты показывают, что команде не хватает стабильности в обороне: в пяти матчах они пропустили 7 голов. Нападающий Йонатан Буркардт остается основным источником голов с 6 забитыми мячами. Однако, несмотря на сложный период, «Майнц» часто забивает на своем поле и может доставить трудности даже такому сопернику, как «Боруссия».

    Последние матчи «Майнца»:

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Д на пятом месте с 16 очками продолжает показывать нестабильные результаты в обороне, пропуская в последних семи матчах. Однако в атаке команда сохраняет высокую продуктивность благодаря Серу Гирасси, который забил 8 голов. Дортмундцы обычно играют агрессивно в атаке, но частые ошибки в защите делают их уязвимыми на выезде.

    Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

    Личные встречи

    Исторически «Боруссия» Д играет успешнее против «Майнца», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Однако в последнем матче «Майнц» смог одержать победу, что показывает, что команда способна дать бой.

    Последние встречи:

    • «Майнц» 3:0 «Боруссия» Д
    • «Боруссия» Д 1:1 «Майнц»
    • «Боруссия» Д 2:2 «Майнц»

    Статистика

    «Майнц»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 3 матча

    «Боруссия» Дортмунд

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия забитых мячей: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд

    С учетом текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия» Д выглядит сильнее на бумаге, но нестабильность в обороне может позволить «Майнцу» забить. Скорее всего, встреча завершится с небольшим перевесом в пользу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей с активной борьбой.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» Д за 8.00.

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    «Майнц» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:16
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