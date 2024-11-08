9 ноября на стадионе «Мева Арена» состоится встреча 10-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Боруссией» Дортмунд. Оба клуба стремятся подняться по турнирной таблице, и этот матч обещает быть насыщенным моментами и борьбой.
«Майнц»
«Майнц» в этом сезоне переживает нестабильные времена, занимая 13-е место с 10 очками. Последние результаты показывают, что команде не хватает стабильности в обороне: в пяти матчах они пропустили 7 голов. Нападающий Йонатан Буркардт остается основным источником голов с 6 забитыми мячами. Однако, несмотря на сложный период, «Майнц» часто забивает на своем поле и может доставить трудности даже такому сопернику, как «Боруссия».
Последние матчи «Майнца»:
- «Фрайбург» 0:0 «Майнц»
- «Майнц» 0:4 «Бавария»
- «Майнц» 1:1 «Боруссия» М
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Д на пятом месте с 16 очками продолжает показывать нестабильные результаты в обороне, пропуская в последних семи матчах. Однако в атаке команда сохраняет высокую продуктивность благодаря Серу Гирасси, который забил 8 голов. Дортмундцы обычно играют агрессивно в атаке, но частые ошибки в защите делают их уязвимыми на выезде.
Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:
- «Боруссия» Д 1:0 «Штурм»
- «Боруссия» Д 2:1 «РБ Лейпциг»
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия» Д
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» Д
- «Реал Мадрид» 5:2 «Боруссия» Д
Личные встречи
Исторически «Боруссия» Д играет успешнее против «Майнца», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Однако в последнем матче «Майнц» смог одержать победу, что показывает, что команда способна дать бой.
Последние встречи:
- «Майнц» 3:0 «Боруссия» Д
- «Боруссия» Д 1:1 «Майнц»
- «Боруссия» Д 2:2 «Майнц»
Статистика
«Майнц»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без побед: 3 матча
«Боруссия» Дортмунд
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия забитых мячей: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд
С учетом текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия» Д выглядит сильнее на бумаге, но нестабильность в обороне может позволить «Майнцу» забить. Скорее всего, встреча завершится с небольшим перевесом в пользу гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей с активной борьбой.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» Д за 8.00.
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