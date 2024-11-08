9 ноября на стадионе «Мева Арена» состоится встреча 10-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Боруссией» Дортмунд. Оба клуба стремятся подняться по турнирной таблице, и этот матч обещает быть насыщенным моментами и борьбой.

«Майнц»

«Майнц» в этом сезоне переживает нестабильные времена, занимая 13-е место с 10 очками. Последние результаты показывают, что команде не хватает стабильности в обороне: в пяти матчах они пропустили 7 голов. Нападающий Йонатан Буркардт остается основным источником голов с 6 забитыми мячами. Однако, несмотря на сложный период, «Майнц» часто забивает на своем поле и может доставить трудности даже такому сопернику, как «Боруссия».

Последние матчи «Майнца»:

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д на пятом месте с 16 очками продолжает показывать нестабильные результаты в обороне, пропуская в последних семи матчах. Однако в атаке команда сохраняет высокую продуктивность благодаря Серу Гирасси, который забил 8 голов. Дортмундцы обычно играют агрессивно в атаке, но частые ошибки в защите делают их уязвимыми на выезде.

Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

«Боруссия» Д 1:0 «Штурм»

«Боруссия» Д 2:1 «РБ Лейпциг»

«Вольфсбург» 1:0 «Боруссия» Д

«Аугсбург» 2:1 «Боруссия» Д

«Реал Мадрид» 5:2 «Боруссия» Д

Личные встречи

Исторически «Боруссия» Д играет успешнее против «Майнца», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Однако в последнем матче «Майнц» смог одержать победу, что показывает, что команда способна дать бой.

Последние встречи:

«Майнц» 3:0 «Боруссия» Д

«Боруссия» Д 1:1 «Майнц»

«Боруссия» Д 2:2 «Майнц»

Статистика

«Майнц»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 3 матча

«Боруссия» Дортмунд

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия забитых мячей: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд

С учетом текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч с голами с обеих сторон. «Боруссия» Д выглядит сильнее на бумаге, но нестабильность в обороне может позволить «Майнцу» забить. Скорее всего, встреча завершится с небольшим перевесом в пользу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей с активной борьбой.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» Д за 8.00.

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