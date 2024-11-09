Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Д, 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Д