09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
16
Белл
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
2-1-2-3-2
33
Майер
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
8
Небель
20
Хонг
20
Хонг
8
Небель
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
2
Джэ Сон
9
Зиб
9
Зиб
2
Джэ Сон
8
Нмеча
49
Люрс
49
Люрс
8
Нмеча
11
Гиттенс
27
Коуто
27
Коуто
11
Гиттенс
8
Брандт
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
8
Брандт
14
Байер
14
Мален
14
Мален
14
Байер
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
17
5
Офсайды
3
0
Количество передач
475
439
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Д, 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»