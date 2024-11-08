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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Хольштайн», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Хольштайн», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Везерштадион» «Вердер» принимает «Хольштайн» в рамках десятого тура Бундеслиги. Обе команды стремятся поправить свои позиции в турнирной таблице, и ожидается напряженное противостояние.

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 10-е место с 12 очками и старается улучшить свои результаты. Лидер атак команды – Кеке Топп, у которого уже 4 забитых мяча в сезоне. В последних играх «Вердер» показывает активную игру в атаке, забивая 8 голов за последние пять матчей. Однако защита остается слабым местом: команда пропускает в среднем 1.8 гола за игру и уже семь матчей подряд не может сохранить свои ворота «сухими». На домашнем поле «Вердер» также испытывает трудности, не побеждая в последних пяти матчах.

    Последние матчи «Вердера»:

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» находится в зоне вылета, занимая 17-е место с 5 очками. Лучший бомбардир – Сюто Матино, на его счету 5 голов. В последних играх «Хольштайн» показывает неплохую результативность, забивая 7 голов, но результаты на выезде оставляют желать лучшего. Команда не побеждает в пяти выездных матчах подряд и имеет сложности в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за матч.

    Последние матчи «Хольштайна»:

    Личные встречи

    «Вердер» и «Хольштайн» встречались ранее в рамках Второй Бундеслиги, где «Хольштайн» одержал две победы подряд (3:2 и 2:1). Эти результаты показывают, что «Хольштайн» умеет навязывать борьбу «Вердеру» даже на выезде, что делает предстоящий матч более непредсказуемым.

    Статистика

    «Вердер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей с пропущенными голами: 7 игр подряд

    «Хольштайн»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде

    Прогноз на матч «Вердер» – «Хольштайн»

    Ожидается открытая игра с множеством атак с обеих сторон. «Вердер», играя дома, постарается взять контроль, но «Хольштайн» также способен на острые контратаки, что добавляет интриги. В целом, у «Вердера» больше шансов на успех благодаря более стабильной атакующей линии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Вердера» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Вердера» с небольшим перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вердера» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:06
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