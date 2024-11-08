9 ноября на стадионе «Везерштадион» «Вердер» принимает «Хольштайн» в рамках десятого тура Бундеслиги. Обе команды стремятся поправить свои позиции в турнирной таблице, и ожидается напряженное противостояние.
«Вердер»
«Вердер» занимает 10-е место с 12 очками и старается улучшить свои результаты. Лидер атак команды – Кеке Топп, у которого уже 4 забитых мяча в сезоне. В последних играх «Вердер» показывает активную игру в атаке, забивая 8 голов за последние пять матчей. Однако защита остается слабым местом: команда пропускает в среднем 1.8 гола за игру и уже семь матчей подряд не может сохранить свои ворота «сухими». На домашнем поле «Вердер» также испытывает трудности, не побеждая в последних пяти матчах.
Последние матчи «Вердера»:
- «Боруссия М» 4:1 «Вердер»
- «Падерборн» 0:1 «Вердер»
- «Вердер» 2:2 «Байер»
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
- «Вердер» 0:1 «Фрайбург»
«Хольштайн»
«Хольштайн» находится в зоне вылета, занимая 17-е место с 5 очками. Лучший бомбардир – Сюто Матино, на его счету 5 голов. В последних играх «Хольштайн» показывает неплохую результативность, забивая 7 голов, но результаты на выезде оставляют желать лучшего. Команда не побеждает в пяти выездных матчах подряд и имеет сложности в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за матч.
Последние матчи «Хольштайна»:
- «Хольштайн» 1:0 «Хайденхайм»
- «Кельн» 3:0 «Хольштайн»
- «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн»
- «Хольштайн» 0:2 «Унион Берлин»
- «Силькеборг» 0:5 «Хольштайн» (товарищеский матч)
Личные встречи
«Вердер» и «Хольштайн» встречались ранее в рамках Второй Бундеслиги, где «Хольштайн» одержал две победы подряд (3:2 и 2:1). Эти результаты показывают, что «Хольштайн» умеет навязывать борьбу «Вердеру» даже на выезде, что делает предстоящий матч более непредсказуемым.
Статистика
«Вердер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия матчей с пропущенными голами: 7 игр подряд
«Хольштайн»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде
Прогноз на матч «Вердер» – «Хольштайн»
Ожидается открытая игра с множеством атак с обеих сторон. «Вердер», играя дома, постарается взять контроль, но «Хольштайн» также способен на острые контратаки, что добавляет интриги. В целом, у «Вердера» больше шансов на успех благодаря более стабильной атакующей линии.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Вердера» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Вердера» с небольшим перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Вердера» за 8.00.
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