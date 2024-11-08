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    • Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» встретится с «Фулхэмом» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и ожидается интересное противостояние за важные очки.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» пока что борется за выход из зоны вылета, занимая 17-е место с 7 очками. Команда испытывает трудности с результативностью, забив всего 5 голов за последние пять матчей. Жан-Филипп Матета с пятью голами является основным атакующим игроком, однако его усилий не всегда хватает для побед. Недавняя ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2) дала надежду на прогресс, но команда продолжает показывать нестабильную игру.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» проводит удачный сезон и занимает 9-е место с 15 очками. Команда под руководством Рауля Хименеса, забившего пять голов, демонстрирует хорошую атаку и забивает в 11 последних матчах Премьер-лиги. Победа над «Брентфордом» со счетом 2:1 в предыдущем туре укрепила позиции «Фулхэма» в середине таблицы. Однако проблемой остается защита: команда пропускает уже четыре матча подряд.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    Личные встречи

    История очных встреч показывает, что в последних матчах между «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом» нередко были ничейные результаты. «Фулхэм» не проигрывает «Кристал Пэлас» в пяти последних матчах, что делает их фаворитами на предстоящий матч. Ожидается упорная борьба и, возможно, еще одна ничья.

    Последние встречи:

    • «Фулхэм» 1:1 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 0:0 «Фулхэм»
    • «Фулхэм» 2:2 «Кристал Пэлас»

    Статистика

    «Кристал Пэлас»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия матчей с забитыми голами: 3 игры подряд

    «Фулхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия матчей с забитыми голами: 11 игр подряд

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Фулхэм»

    Ожидается, что обе команды будут активно искать пути к чужим воротам, особенно учитывая их последние встречи, которые часто заканчиваются с равным счетом. «Фулхэм» выглядит предпочтительнее в атаке, но уязвим в защите, что может дать шансы хозяевам на забитый мяч. Наиболее вероятным исходом видится ничейный результат с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендация: 1:1 за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:30
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