9 ноября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» примет «Борнмут» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Ожидается яркий матч, так как обе команды находятся в хорошей форме и показывают результативный футбол в последних играх.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 12-е место с 13 очками. Команда демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в 8 последних матчах Премьер-лиги. Лидер атак «Брентфорда», Бриан Мбемо, уже забил 8 голов в 12 матчах, и он играет ключевую роль в нападении. Однако проблемы в обороне очевидны: «Брентфорд» пропускает в каждой из последних 12 игр, что вызывает вопросы к защите команды.

Последние матчи «Брентфорда»:

«Борнмут»

«Борнмут» показывает стабильные результаты и занимает 10-е место с 15 очками. Команда не проигрывает в трех последних играх и сумела обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в предыдущем туре. В нападении выделяется Энтойн Семеньо с 4 голами. «Борнмут» продолжает демонстрировать надежную оборону, пропуская в среднем меньше одного гола за игру в последних матчах.

Последние матчи «Борнмута»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Брентфорд» чаще оказывается сильнее, не проигрывая «Борнмуту» в пяти последних матчах. На своем поле «Брентфорд» традиционно играет уверенно, что может оказать влияние на предстоящую встречу.

Последние встречи:

«Борнмут» 1:2 «Брентфорд»

«Брентфорд» 2:2 «Борнмут»

«Брентфорд» 2:0 «Борнмут»

Статистика

«Брентфорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия матчей с забитыми голами: 8 игр подряд

«Борнмут»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Борнмут»

Ожидается открытая игра с большим количеством атакующих действий. «Брентфорд», играя дома, постарается навязать сопернику свой ритм, однако «Борнмут» также способен ответить, особенно учитывая их форму в последних матчах. Вероятно, команды обменяются голами, и матч завершится с результативным исходом.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Брентфорда» с форой (0) – коэффициент 1.60

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за 12.00.

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