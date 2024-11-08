9 ноября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» примет «Борнмут» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Ожидается яркий матч, так как обе команды находятся в хорошей форме и показывают результативный футбол в последних играх.
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 12-е место с 13 очками. Команда демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в 8 последних матчах Премьер-лиги. Лидер атак «Брентфорда», Бриан Мбемо, уже забил 8 голов в 12 матчах, и он играет ключевую роль в нападении. Однако проблемы в обороне очевидны: «Брентфорд» пропускает в каждой из последних 12 игр, что вызывает вопросы к защите команды.
Последние матчи «Брентфорда»:
- «Фулхэм» 2:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 1:1 «Шеффилд Уэнсдей» (5:4 по пенальти)
- «Брентфорд» 4:3 «Ипсвич»
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 5:3 «Вулверхэмптон»
«Борнмут»
«Борнмут» показывает стабильные результаты и занимает 10-е место с 15 очками. Команда не проигрывает в трех последних играх и сумела обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в предыдущем туре. В нападении выделяется Энтойн Семеньо с 4 голами. «Борнмут» продолжает демонстрировать надежную оборону, пропуская в среднем меньше одного гола за игру в последних матчах.
Последние матчи «Борнмута»:
- «Борнмут» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Астон Вилла» 1:1 «Борнмут»
- «Борнмут» 2:0 «Арсенал»
- «Лестер» 1:0 «Борнмут»
- «Борнмут» 3:1 «Саутгемптон»
Личные встречи
В последних очных встречах «Брентфорд» чаще оказывается сильнее, не проигрывая «Борнмуту» в пяти последних матчах. На своем поле «Брентфорд» традиционно играет уверенно, что может оказать влияние на предстоящую встречу.
Последние встречи:
- «Борнмут» 1:2 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 2:2 «Борнмут»
- «Брентфорд» 2:0 «Борнмут»
Статистика
«Брентфорд»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия матчей с забитыми голами: 8 игр подряд
«Борнмут»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Борнмут»
Ожидается открытая игра с большим количеством атакующих действий. «Брентфорд», играя дома, постарается навязать сопернику свой ритм, однако «Борнмут» также способен ответить, особенно учитывая их форму в последних матчах. Вероятно, команды обменяются голами, и матч завершится с результативным исходом.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Брентфорда» с форой (0) – коэффициент 1.60
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за 12.00.
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